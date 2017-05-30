В Москве грабанули Центробанк

29 мая ориентировочно в 9:00 по мск в полицию поступило сообщение о краже на Ленинском проспекте в здании "Росстандарта".

Стражи порядка установили, что злоумышленник незаконно проник через окно в помещение Центрального банка Российской Федерации. Он похитил более 11 млн рублей и скрылся с места преступления.