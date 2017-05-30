В Москве грабанули Центробанк

29 мая ориентировочно в 9:00 по мск в полицию поступило сообщение о краже на Ленинском проспекте в здании "Росстандарта".
Стражи порядка установили, что злоумышленник незаконно проник через окно в помещение Центрального банка Российской Федерации. Он похитил более 11 млн рублей и скрылся с места преступления.
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Я тоже ржал! написал 30.05.2017 11:43
Ченко написал 30.05.2017 11:18
И видя, сквозь забор,
Что́, выбрав лучшего себе барана в стаде,
Спокойно Пастухи барашка потрошат,
А псы смирнехонько лежат,
Сам молвил про себя, прочь уходя в досаде:
"Какой бы шум вы все здесь подняли, друзья,
Когда бы это сделал я!"
Э То что ?! написал 30.05.2017 11:18
Чудеса. В 1987 Маттиас руст (или Пруст?-Как его там?-уже помню...) приземлился на красной площади.
Через 40 лет грабанули Центробанк.
Симптомпчик нехороший...
Ясенпоц написал 30.05.2017 11:17