Разбился Ан-26 с курсантами

"По версии следствия, сегодня, сегодня в 6:40 при посадке на аэродром учебной авиационной базы города Балашова Краснодарского высшего авиационного училища с высоты 200 метров на землю упал самолет Ан-26. По предварительным данным, это могло произойти в связи с отказом одного из двигателей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что на борту находился экипаж в составе четырех летчиков и одного курсанта. "Последний от полученных повреждений скончался, остальные члены экипажа с различными телесными повреждениями, в том числе, тяжелыми, эвакуированы в военный госпиталь", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"), добавили в СКР.

- Одна из версий катастрофы связана с возможной неисправностью техники, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Что вероятно - Ан-26 впервые поднялся в воздух в далеком 1969-м году, когда никого из летевших на его борту сегоня еще и на свете не было. Мы тут много читаем и слышим победных реляций от руководства ОПК, ОАК, Минобороны и так далее. А курсанты летают на музейной технике. И сертифицированное ее обслуживание, видимо, затруднено из-за того, что разработчик украинский, а отношения по линии ОПК разорваны. Оно понятно, 175 Ан-26, находящихся в российской эксплуатации, разом не заменишь. Но и работать в этом направлении надо не только языком...

С 26 мая 1975 года по 9 марта 2016 года по неофициальным зарубежным данным было потеряно 130 самолётов Ан-26. В катастрофах погибло 1316 человек.

- Теперь уже 1317 человек, - продолжил Анатолий Баранов. - Но я не об этом - всего было выпущено 1400 этих машин, и почти 10 процентов из них погибло в катастрофах. Не многовато, нет?