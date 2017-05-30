Епископ РПЦ пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих за заметку о своем внедорожнике

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) потребовал от "Орловских новостей" удалить заметку о его внедорожнике Land Cruiser V8, пригрозив изданию иском за оскорбление чувств верующих.

"Подобные выходки подрывают духовно – нравственные устои нашего общества бросая тень на Святую Церковь и её честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ", - цитирует Интерфакс письмо священнослужителя, опубликованное изданием.

Епископ отмечает, что в случае отказа снять материал он будет вынужден "привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)".

На прошлой неделе "Орловские новости" опубликовали материал под заголовком "У орловского монаха нашли Land Cruiser за 6 млн рублей". В Орловской митрополии заявили, что это подарок от местного агрохолдинга.

«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали. Многие святые то же самое принимали», - объяснили в митрополии.

От редакции: Вот что-то припоминается мне из Писания только один момент про одежды Иисуса: "

"..Воины же, когда распяли Иисуса, взяли Одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. 24 Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, -- да сбудется реченное в Писании: разделили Ризы Мои между собою и об Одежде Моей бросали жребий..." (Ин. 19, 23).

Цельнотканый хитон был конечно дороже сшитого, но говорить о нем как о какой-то роскоши... А про роскошные подарки Иисусу есть только во фрагменте, когда Господь возлежал за трапезой, одна женщина, всем известная в городе грешница, «принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром»Лука (Лк. 7:36-50).

Но похоже "святые отцы" не только первоисточников не знают, но и за непосредственными распоряжениями начальства не следят.

В 2012 году патриарх Кирилл призвал священников отказаться от дорогих машин, поскольку те провоцируют негативную общественную дискуссию и дискредитируют духовенство. Над случаями, когда дорогостоящее транспортное средство служителям церкви хотят купить «спонсоры», патриарх рекомендовал «двадцать раз подумать».

Ясно, что с такими познаниями в собственной сфере, правовые вопросы для "отцов", видимо, вообще "терра инкогнита".

Дело в том, что статья 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) относится к уголовному производству, а вовсе не к гражданскому. То есть, в отличие, скажем, от иска по оскорблении чести и достоинства, не возбуждается по желанию трудящихся. Возбуждение таких дел относится к ведению прокуратуры, и никак не зависит от того, считает ли себя тот или иной служитель культа удовлетворенным снятием неугодного материала или нет. Если прокуратур "усмотрит", так и возбудит. А дальше как суд оценит.

Но, похоже, некоторые служители культа так привыкли к роли "столпов общества", что сами себя считают и прокуратурой, и судом.