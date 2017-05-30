Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Епископ РПЦ пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих за заметку о своем внедорожнике

Опубликовано 30.05.2017 в разделе комментариев 7

Епископ РПЦ пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих за заметку о своем внедорожнике

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) потребовал от "Орловских новостей" удалить заметку о его внедорожнике Land Cruiser V8, пригрозив изданию иском за оскорбление чувств верующих.

"Подобные выходки подрывают духовно – нравственные устои нашего общества бросая тень на Святую Церковь и её честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ", - цитирует Интерфакс письмо священнослужителя, опубликованное изданием.

Епископ отмечает, что в случае отказа снять материал он будет вынужден "привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)".

На прошлой неделе "Орловские новости" опубликовали материал под заголовком "У орловского монаха нашли Land Cruiser за 6 млн рублей". В Орловской митрополии заявили, что это подарок от местного агрохолдинга.

«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали. Многие святые то же самое принимали», - объяснили в митрополии.

От редакции: Вот что-то припоминается мне из Писания только один момент про одежды Иисуса: "

"..Воины же, когда распяли Иисуса, взяли Одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. 24 Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, -- да сбудется реченное в Писании: разделили Ризы Мои между собою и об Одежде Моей бросали жребий..." (Ин. 19, 23).

Цельнотканый хитон был конечно дороже сшитого, но говорить о нем как о какой-то роскоши... А про роскошные подарки Иисусу есть только во фрагменте, когда Господь возлежал за трапезой, одна женщина, всем известная в городе грешница, «принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром»Лука (Лк. 7:36-50).

Но похоже "святые отцы" не только первоисточников не знают, но и за непосредственными распоряжениями начальства не следят.

В 2012 году патриарх Кирилл призвал священников отказаться от дорогих машин, поскольку те провоцируют негативную общественную дискуссию и дискредитируют духовенство. Над случаями, когда дорогостоящее транспортное средство служителям церкви хотят купить «спонсоры», патриарх рекомендовал «двадцать раз подумать».

Ясно, что с такими познаниями в собственной сфере, правовые вопросы для "отцов", видимо, вообще "терра инкогнита".

Дело в том, что статья 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) относится к уголовному производству, а вовсе не к гражданскому. То есть, в отличие, скажем, от иска по оскорблении чести и достоинства, не возбуждается по желанию трудящихся. Возбуждение таких дел относится к ведению прокуратуры, и никак не зависит от того, считает ли себя тот или иной служитель культа удовлетворенным снятием неугодного материала или нет. Если прокуратур "усмотрит", так и возбудит. А дальше как суд оценит. 

Но, похоже, некоторые служители культа так привыкли к роли "столпов общества", что сами себя считают и прокуратурой, и судом. 



Рейтинг:   3.50,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Эти *** Орловской митрополии не понимают что несут?
СтарпЁр написал 30.05.2017 13:14
***: "Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали. Многие святые то же самое принимали"
*
Чистая ст.148!
Приравняли какого-то стяжателя Нектария к Христу, да еще и святым при жизни сделали.
И куды Небесная Канцелярия смотрит?
***
Ответить
(без названия)
яЙЙя написал 30.05.2017 13:07
Я только не понял, отчего закукарекала эта жирная рептилия про "оскорбление чувств верующих" - почему молчат сами "оскорбленные верующие"? Или что - жалко дать двум-трем бабкам по сто рублей, чтоб они изобразили "оскорбленность"? Тем более что "сам Иисус Христос носил дорогие одежды" и рассекал со своим гаремом на внедорожнике Land Cruiser... жалко дать двум-трем дурочкам по сто рублей?
Ответить
(без названия)
Ясенпоц написал 30.05.2017 13:07
НЕКТАРИЙ - !!! - аааааааа!! - классика в студию!
Алексей Николаевич, расскажите аудитории, с кого именно был списан вами одноименный персонаж романа "Петр I"?
...оне все такими были всегда??..
...ну, вообще-то, нам следовало догадаться...
Ответить
средневековые мракобесы
истинно верующий написал 30.05.2017 13:05
средневековые мракобесы - Новые мракобесы в рясах выражающие явное неуважение к обществу НЕСУТ УГРОЗУ всему МИРУ !
Ответить
Сравнение с Христом и святыми симптоматично
Вот оно как написал 30.05.2017 12:52
Кто хочет безнаказанно оскорбить чувтва веруюших в святость попов секты московского патриархата - свилетелей ФСБ , тому в Украину. Там это в тренде.
Ответить
(без названия)
Коммунист....1 написал 30.05.2017 12:47
Вот таких жирных и "верующих" "попов" и сбрасывали крестьяне с колоколен в 1918 годах!!!!
Да ,видимо, не всех "посбрасывали"!
Новые скоты в рясах на "БЭХах" народились!
Куле, дело прибыльное- "овец пасти"!
"Духовные учителя!, плеать!!!)))
Ответить
Духовно-нравственные устои
Николай написал 30.05.2017 12:42
подрывают средневековые мракобесы на таких авто
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
С ума сошедшая погода
С ума сошедшая погода
30.05.2017
Усманов пообещал подать новые иски к Навальному
Усманов пообещал подать новые иски к Навальному
30.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ушел из жизни Вадим Елизаров, создатель и руководитель Севастопольского театра танца (0)
Губернатор-коммунист Потомский пригрозил журналистам судом божьим за статью о элитном внедорожнике священника (0)
Собянин рассказал о последствиях урагана в Москве (0)
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тыс. евро за "вбросы" и "карусели" на думских выборах 2011 года (1)
Епископ РПЦ пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих за заметку о своем внедорожнике (7)
Разбился Ан-26 с курсантами (2)
В Москве грабанули Центробанк (7)
Подмосковные власти "проснулись" и дали первые цифры по жертвам стихии (1)
Усманов пообещал подать новые иски к Навальному (2)
Столичные власти с удовлетворением сообщают о множестве пострадавших от урагана (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: В чьих интересах внедряет Кудрин идеи по ликвидации российского государства?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Доброе утро Россия, завтра у Монумента...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Дикий Запад с доставкой по месту жительства
Максим Калашников Максим Калашников: Про шквалы в Москве
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss