ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тыс. евро за "вбросы" и "карусели" на думских выборах 2011 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить €38 тысяч по жалобам на нарушения прав во время выборов депутатов Госдумы в декабре 2011 года. Постановление опубликовано на сайте суда.

Иски в суд поступили от нескольких жителей Санкт-Петербурга, в том числе депутатов от партии «Справедливая Россия» и наблюдателей на выборах. Они утверждали, что результаты голосования на нескольких участках были изменены. Их жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к пересчету голосов.

Суд признал наличие нарушений при подсчете голосов избирателей и счел несоответствием законодательству отсутствие полноценного рассмотрения жалоб истцов.

Истцы получили по 7,5 тыс. евро компенсации и еще 8 тыс. евро на оплату судебных расходов.

Напомним, по итогам парламентских выборов 2011 года «Единая Россия» набрала 49,32% голосов, КПРФ - 19,19%, ЛДПР – 11,67%, "Справедливая Россия" - 13,24%. Многочисленные нарушения в ходе выборов стали поводом для акций протеста, крупнейшими из которых стали митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова в Москве.