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Московский листок

Собянин рассказал о последствиях урагана в Москве

Опубликовано 30.05.2017 в разделе комментариев 0

Собянин рассказал о последствиях урагана в Москве

В результате урагана 29 мая в Москве повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалено 14 тысяч деревьев, заявил мэр  Сергей Собянин во вторник.

"По последним данным, в больницах находятся 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев", — написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, сейчас в устранении последствий стихии задействованы около 30 тыс. человек и 5000 единиц техники.

Ранее сообщалось, что жертвами смерча в Москве и Подмосковье стали 16 человек — 11 в столице и пять в Московской области.

 



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