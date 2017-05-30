Собянин рассказал о последствиях урагана в Москве

В результате урагана 29 мая в Москве повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалено 14 тысяч деревьев, заявил мэр Сергей Собянин во вторник.

"По последним данным, в больницах находятся 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев", — написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, сейчас в устранении последствий стихии задействованы около 30 тыс. человек и 5000 единиц техники.

Ранее сообщалось, что жертвами смерча в Москве и Подмосковье стали 16 человек — 11 в столице и пять в Московской области.