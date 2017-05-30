Губернатор-коммунист Потомский пригрозил журналистам судом божьим за статью о элитном внедорожнике священника

Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что "Орловские новости" не имели права писать заметку об элитном внедорожнике епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария отметив, что "Бог не фраер. Он все видит".

"Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает один вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? И потом, где есть критерий – это можно для священника, а вот это нельзя. Он разве кого-то оскорбил? Он неправильно провёл проповедь? В его приход стало меньше ходить прихожан? Он не занимается восстановлением храма? А я знаю, что Нектарий занимается, пользуется огромным уважением со стороны жителей. Я точно знаю, что г-н Мазов, хозяин «Орловских новостей» не имеет такого права так себя вести", - заявил орловский губернатор радиостанции "Говорит Москва".

"Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идёт до патриарха: не те часы, не так живёт, не на тех машинах ездит", - отметил Потомский.

Ранее "Орловские новости" опубликовали материал о том, что Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (в миру — Николай Селезнев) стал владельцем элитного внедорожника Toyota Land Cruiser V8, стоимость которого оценивается в 5–6 млн рублей. 29 мая в редакцию издания пришло письмо за подписью епископа в котором тот потребовал удалить все материалы о своем автомобиле. В противном случае Нектарий угрожал редакции уголовным преследованием по статье об оскорблении чувств верующих.