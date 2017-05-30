Ушел из жизни Вадим Елизаров, создатель и руководитель Севастопольского театра танца

Вадим Елизаров художественный руководитель Севастопольского театра танца скончался на 68-м году жизни в Севастополе 28 мая. Причиной смерти стал сердечный приступ.

«31 мая 2017 года с 9:00 до 12:00 в Севастопольском академическом театре танца по адресу: пр. Нахимова, 4 состоится церемония прощания с Вадимом Альбертовичем Елизаровым. 31 мая 2017 года в 13:00 состоится отпевание во Свято-Владимирском соборе (усыпальнице адмиралов)», – сказано в сообщении.

Вадим Елизаров скончался во время банкета, посвященного 85-летию театра имени Бориса Лавренева.

Севастопольский театр танца, основанный Вадимом Елизаровым, существует почти двадцать лет (он был основан в 2000 г.).

В последнее время у руководителя театра танца были серьезные проблемы: театр оказался под угрозой выселения из помещений дворца детского и юношеского творчества (ДДЮТ). В конце марта депутаты заксобрания направили обращение в адрес правительства Севастополя с просьбой не передавать помещения ДДЮТ в аренду Севастопольскому театру танца.

Вадим Елизаров родился в 1949 году в Саратове. В 1978 году он переехал в Севастополь, где основал танцевальный клуб "Виктория". В 1999 году благодаря Елизарову в Севастополе появился театр танца, который позже получил статус академического.

Вадим Елизаров был заслуженным деятелем искусств Крыма, лауреатом госпремии Крыма, заслуженным работником культуры и народным артистом Украины. Его воспитанники неоднократно побеждали на международных конкурсах, завоевывая кубки мира и Европы.

- Хороший театр, хороший был балетмейстер, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Я в этом театре пересмотрел, кажется, всё. Театр Елизарова - одна из визитных карточек города. А помещение... Место, конечно, очень хорошее, а вот само помещение - убогое. Даже стыдно за город. Жаль, если после смерти основателя коллектив исчезнет - в бюрократической возне театру, конечно, будет не хватать Елизарова с его авторитетом. Заберут помещение - уничтожат театр... А надо бы, наоборот, дать театру собственное место.