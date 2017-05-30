Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ВЦИОМ: 67% россиян стали экономить на продуктах

Опубликовано 30.05.2017 в разделе комментариев 0

ВЦИОМ: 67% россиян стали экономить на продуктах

В 2016 году 67% россиян начали экономить на продуктах, такие данные следуют из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В целом за прошедший год 67% населения стали в той или иной степени экономить на продуктах, в том числе 27% — существенно», - цитирует RNS сообщение пресс-службы ВЦИОМ.

При этом, по данным социологов, 88% опрошенных не согласны на снижение качества ради установления более низких цен. 55% опрошенных не считают государственное ограничение цен на продукты первой необходимости эффективным инструментов и выступают за иные меры поддержки.

Ранее исследовательский центр Romir сообщал, что повседневные расходы россиян в апреле сократились сразу на 6,5% относительно марта и оказались самыми низкими за последние пять лет. "Общее сокращение расходов при неизменном среднем чеке говорит о том, что россияне вернулись в режим экономии. Экономия стала возможной за счет сокращения частоты походов в магазин. Потребительская корзина также претерпела изменения. Доля продуктовых категорий выросла до 57%, что говорит об экономии на непродовольственных товарах", - говорится в сообщении. Расходы снизились повсеместно – во всех регионах и типах городов. Так, наиболее экономными в апреле себя показали жители Северо-Западного (-11,9%) и Южного (-16,6%) округов. А вот меньше всего сокращали расходы потребители из центральной части страны (-4,7%).

Экономия коснулась представителей всех доходных групп, при этом, сокращение расходов оказалось обратно пропорционально размеру доходов. То есть в первую очередь сокращают покупки наименее обеспеченные слои населения: в этой категории спад потребления достиг 11,7% год к году. Россияне со средними доходами по сравнению с апрелем прошлого года сократили расходы на -4,5%, а потребители с высокими доходами – на -2,5%.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
С ума сошедшая погода
С ума сошедшая погода
30.05.2017
Усманов пообещал подать новые иски к Навальному
Усманов пообещал подать новые иски к Навальному
30.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Аэрофлот" намерен через суд взыскать 2,1 млрд рублей с производителя Sukhoi Superjet 100 (0)
ВЦИОМ: 67% россиян стали экономить на продуктах (0)
Ушел из жизни Вадим Елизаров, создатель и руководитель Севастопольского театра танца (2)
Губернатор-коммунист Потомский пригрозил журналистам судом божьим за статью о элитном внедорожнике священника (8)
Собянин рассказал о последствиях урагана в Москве (0)
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тыс. евро за "вбросы" и "карусели" на думских выборах 2011 года (2)
Епископ РПЦ пригрозил журналистам статьей об оскорблении чувств верующих за заметку о своем внедорожнике (13)
Разбился Ан-26 с курсантами (2)
В Москве грабанули Центробанк (8)
Подмосковные власти "проснулись" и дали первые цифры по жертвам стихии (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Путин-отец и Макрон-сын
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: В чьих интересах внедряет Кудрин идеи по ликвидации российского государства?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Доброе утро Россия, завтра у Монумента...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Дикий Запад с доставкой по месту жительства
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss