ВЦИОМ: 67% россиян стали экономить на продуктах

В 2016 году 67% россиян начали экономить на продуктах, такие данные следуют из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В целом за прошедший год 67% населения стали в той или иной степени экономить на продуктах, в том числе 27% — существенно», - цитирует RNS сообщение пресс-службы ВЦИОМ.

При этом, по данным социологов, 88% опрошенных не согласны на снижение качества ради установления более низких цен. 55% опрошенных не считают государственное ограничение цен на продукты первой необходимости эффективным инструментов и выступают за иные меры поддержки.

Ранее исследовательский центр Romir сообщал, что повседневные расходы россиян в апреле сократились сразу на 6,5% относительно марта и оказались самыми низкими за последние пять лет. "Общее сокращение расходов при неизменном среднем чеке говорит о том, что россияне вернулись в режим экономии. Экономия стала возможной за счет сокращения частоты походов в магазин. Потребительская корзина также претерпела изменения. Доля продуктовых категорий выросла до 57%, что говорит об экономии на непродовольственных товарах", - говорится в сообщении. Расходы снизились повсеместно – во всех регионах и типах городов. Так, наиболее экономными в апреле себя показали жители Северо-Западного (-11,9%) и Южного (-16,6%) округов. А вот меньше всего сокращали расходы потребители из центральной части страны (-4,7%).

Экономия коснулась представителей всех доходных групп, при этом, сокращение расходов оказалось обратно пропорционально размеру доходов. То есть в первую очередь сокращают покупки наименее обеспеченные слои населения: в этой категории спад потребления достиг 11,7% год к году. Россияне со средними доходами по сравнению с апрелем прошлого года сократили расходы на -4,5%, а потребители с высокими доходами – на -2,5%.