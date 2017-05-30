"Аэрофлот" намерен через суд взыскать 2,1 млрд рублей с производителя Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания "Аэрофлота" подала в Арбитражный суд Москвы иск к производителю самолетов Sukhoi Superjet 100 АО "Гражданские самолеты Сухого" на 2,1 миллиарда рублей. Как передает Интерфакс, исковое заявление было зарегистрировано 29 мая. Суть претензий заявителя в документах суда не поясняется.

Известно, что в апреле этого года "Аэрофлот подал иск к ГСС на сумму более 576 млн руб. По данным газеты "Ведомости", иск связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ-100 "Аэрофлоту" по договору от 2011 г., заключенному с ГСС и "ВЭБ лизингом". По его условиям авиаперевозчик должен был получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей за самолеты. При этом, согласно договору, если субсидии не будут получены, то их должен возместить производитель. Субсидии перевозчик так и не получил, в связи с чем и обратился в суд.

SSJ-100 поставляются ПАО «Аэрофлот» с июня 2011 года. В настоящее время авиапарк компании насчитывает 30 единиц SSJ-100.