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Московский листок

Операторы не оповестили москвичей об урагане из-за нерасторопности МЧС

Опубликовано 30.05.2017 в разделе комментариев 1

Операторы не оповестили москвичей об урагане из-за нерасторопности МЧС

Сотовые операторы не смогли вовремя предупредить москвичей об ураганном ветре из-за нерасторопности Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух телекоммуникационных компаний.

По данным собеседников издания, сообщение от МЧС им пришло уже во время шторма, ближе к его завершению – в 16.30 по московскому времени, когда уже появились первые новости о жертвах стихии.

При этом, ни один оператор не согласился рассказать изданию, сколько sms, оповещающих о предстоящем шторме, он отправил и в какое именно время. Собеседники "Ведомостей" отметили, что ведомство напрямую отправляет сообщение в федеральный центр мониторинга оператора. При этом технически сложно оповестить всех абонентов одновременно, потому что сервера не могут выдержать такую нагрузку.

В свою очередь пресс-секретарь МЧС Алексей Вагутович заявил «Медузе», что москвичей достаточно проинформировали про ураган в Москве.

«Информирование было достаточным. Было организовано SMS -информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо SMS, информация давалась в СМИ», — сказал Вагутович. При этом он заметил, что SMS -рассылка это «не панацея».

По его словам, население информировали и другими способами, в том числе при помощи бегущей строки в транспорте и соцсетей.

«По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности», — подчеркнул представитель МЧС. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»"

Напомним, по данным на утро вторника, в Московском регионе от урагана погибли 16 человек - 11 в Москве и пять в Подмосковье. В Москве в результате урагана пострадало почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы. Было повалено 27 000 деревьев, повреждено 2000 автомобилей и 243 кровли зданий.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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оч интересно какую сумму в МЧС освоили на внедрение инновационной системы оповещения?!
kerg написал 30.05.2017 16:11
Думаю, что немалую.... И в итоге - ни одного чиновника за решеткой
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