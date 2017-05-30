В ночь на 1 июня на Москву обрушится новый ураган

В ночь с 31 мая на 1 июня на Москву обрушится дождь со шквалистым ветром до 22 метров в секунду будут сильные порывы ветра до 22 метров, заявил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по Москве Павел Ливинский. «Хочется отметить, что по прогнозу во второй половине ночи с 31 мая на 1 июня также ожидаются порывы ветра со скоростью 17–22 метра в секунду. Это схожий прогноз с тем, что был на вчерашнее число. И осадки в размере 8–9 мм дождя», цитирует чиновника агентство «Москва».

По его словам, количество выпавших осадков составило четверть месячной нормы, что привело к образованию пяти локальных подтоплений, которые были своевременно устранены. Он также добавил, что на данный момент от поваленных деревьев и иных объектов полностью очищены улицы и проезжие части, внутриквартальные и дворовые проезды.

В свою очередь, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в Москве и Московской области на среду, 31 мая, объявлен желтый уровень опасности. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Отмечается, что в указанных регионах ожидаются гроза и заморозки.