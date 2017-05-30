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Московский листок

Минкульт предложил повысить пошлину на кино в 1,5 тысячи раз

Опубликовано 30.05.2017 в разделе комментариев 4

Минкульт предложил повысить пошлину на кино в 1,5 тысячи раз

Министерство культуры России предлагает поднять стоимость прокатного удостоверения для фильмов в 1,5 тысячи раз - с нынешних 3,5 тыс. рублей до 5 миллионов рублей, заявил директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов. По его словам, стоимость прокатного удостоверения повысится для всех картин, как зарубежных, так и российских, но отечественному кинематографу эти затраты будут компенсированы.

"Мы пришли к решению об отчислениях в размере в 5 миллионов рублей. Речь про все фильмы. Российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить эту сумму, но потом Фонд кино будет им возмещать, компенсировать эти 5 млн", - цитирует чиновника Интерфакс.

Он отметил, что обязательные отчисления будут поступать в Фонд кино, а затем направляться на поддержку отечественной кинематографии - производство и прокат национальных фильмов.

По его словам, в Фонде кино будет создана комиссия, которая будет решать, какие особо значимые картины фестивального толка освобождать от уплаты пошлин. "Главное - не лишить зрителей возможности смотреть хорошее авторское фестивальное кино", - заявил замминистра.

В свою очередь министр культуры Владимир Мединский отметил, что необходимо увеличивать нагрузку на зарубежные блокбастеры.

"У нас стоит три задачи: первая - увеличить финансирование отечественного кино. Самым справедливым образом - путем сбора фиксированных средств с зарубежного кино. Вторая задача - немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта, и третья задача - попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы", - сказал Мединский.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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это че прикол такой ?
тридцать седьмой год написал 30.05.2017 17:54
давно пора запретить россиянам смотреть идеологически чуждое западное кино...-
--?????????????????
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(без названия)
и гдавное написал 30.05.2017 17:54
пабольше НАШЕГО кино-
-папины дочки-саша+маша и тп.
а из идеологии
-как плохо жилось при СССР и Сталина паболее ...
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(без названия)
жгг написал 30.05.2017 17:38
Может на пенсии отчислите Дол...ы!
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давно пора запретить россиянам смотреть идеологически чуждое западное кино...
корнхолио написал 30.05.2017 17:07
да и вообще только по одобренному минкультом списку из шедевров михалкова, бондарчука и прочих придворных деятелей.
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