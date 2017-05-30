Суд отказался вызывать Медведева и Шувалова на допрос по иску Усманова к Навальному

Люблинский суд Москвы отказался вызвать на допрос председателя правительства Дмитрия Медведева по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному.

«В удовлетворении ходатайства Навального о вызове для допроса Медведева Дмитрия Анатольевича отказать», - цитирует ТАСС решение судьи.

На вызове премьера в суд настаивал юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Со своей стороны, представители истца возражали против вызова Медведева в суд, назвав премьер-министра лицом, не имеющим отношения к иску. «Ничем не подтверждено, что Медведев является организатором или владельцем фонда, которому Усманов передал имущество», - заявил адвокат Генрих Падва.

Также суд отказался удовлетворить ходатайство ответчика о вызове в суд вице-премьера Игоря Шувалова, а также упомянутых в фильме "Он вам не Димон" однокрусников Медведева Алексея Четверткова и Илью Елисеева.

Напомним, во вторник Люблинский суд Москвы начал рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства после публикации расследования ФБК об активах Дмитрия Медведева. Истец требует от ответчиков опровергнуть сведения, распространенные в видеосюжетах, и текстах на сайтах ответчиков, которые, как он утверждает, не соответствуют действительности. В частности, бизнесмен просит опровергнуть утверждения Навального, что он является взяточником и преступником, недоплачивает налоги в российский бюджет, был осужден за изнасилование, незаконно завладел горно-обогатительными комбинатами, в том числе Михайловским ГОКом, а также ввел цензуру в принадлежащей ему издательском доме "Коммерсант".