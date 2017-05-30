В МЧС объяснили отсутствие предупреждений о шторме ошибкой Росгидромета

Прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве 29 мая не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", требующей экстренного оповещения населения, заявили в пресс-службе МЧС России.

"По классификации МЧС России, определяющей "уровни опасности" и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз (от Росгидромета) не подпадал под критерии "чрезвычайная ситуация", так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17-22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было", - цитирует Интерфакс пресс-службу министерства.

В МЧС отметили, что на основе полученных данных осуществлялось только информирование о комплексе неблагоприятных погодных условий через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и смс-рассылку. Текст сообщения был на основе прогноза Росгидромета "МЧС предупреждает! В Москве и Московской области ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 22 м/с. Возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!".

По словам представителя министерства, 29 мая от Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в МЧС России поступило предупреждение об ухудшении погодных условий на территориях Москвы, Калужской, Липецкой, Московской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, согласно которому ожидалось выпадение обильных осадков в виде дождя с градом, а также усиление ветра до 17-22 м/с.

Собеседник агентства отметил, что в соответствии с "цветной" шкалой синоптиков, москвичам следовало готовиться к "обычным для данной территории неблагоприятным погодным явлениям".

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что мобильные операторы не смогли вовремя предупредить всех своих столичных абонентов о разрушительном шторме из-за нерасторопности Министерства по чрезвычайным ситуациям. По словам сотрудников двух телекоммуникационных компаний, сообщение от МЧС им пришло уже во время шторма, ближе к его завершению – в 16.30 по московскому времени, когда уже появились первые новости о жертвах стихии.

В свою очередь РБК со ссылкой на данных госзакупок подсчитало, что в 2016 году на систему информирования населения о ЧС было потрачено 128,6 млн рублей. Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы разыграл пять тендеров на сумму 123,3 млн руб. Еще три закупки на оказание услуг связи за 5,3 млн руб. провело ГУМЧС. Большая часть госзаказа (67%) досталась АО «Московская телекоммуникационная корпорация», которую контролирует Виктор Вексельберг.

Ураган в Москве в понедельник стал самым мощным с 1984 года, в столичном регионе скорость ветра в порывах поднималась до 28 м/с. По данным на утро вторника, в Москве и области от урагана погибли 16 человек - 11 в Москве и пять в Подмосковье. В Москве в результате урагана пострадало почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы. Было повалено 27 000 деревьев, повреждено 2000 автомобилей и 243 кровли зданий.