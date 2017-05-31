Путин пока не решил, пойдет ли на следующие выборы президента России

Президент России Владимир Путин заявил в интервью французской газете Le Figaro, что пока не принял решение об участии в выборах 2018 года главы государства. «Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», - цитирует РИА Новости российского лидера.

При этом он отметил, что все последние избирательные кампании в России проходят в соответствии с Конституцией. «Я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом», — подчеркнул он.

По словам Путина «все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания не ведется. "Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов", — сказал он.