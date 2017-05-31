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Московский листок

Путин пока не решил, пойдет ли на следующие выборы президента России

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 4

Путин пока не решил, пойдет ли на следующие выборы президента России

Президент России Владимир Путин заявил в интервью французской газете Le Figaro, что пока не принял решение об участии в выборах 2018 года главы государства. «Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», - цитирует РИА Новости российского лидера.

При этом он отметил, что все последние избирательные кампании в России проходят в соответствии с Конституцией. «Я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом», — подчеркнул он.

По словам Путина «все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания не ведется. "Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов", — сказал он.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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киндерсюрприз уже с полгода ведет разъяснительную работу с губернаторами и сми
корнхолио написал 31.05.2017 01:12
объясняя сколько лучезарный должен набрать на выборах голосов и какова должна быть явка... а солнцеликий, видете ли еще не решил....
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(без названия)
......... . . написал 31.05.2017 00:56
забавно, самизнаетекто не решил пойдет ли на выборы себя.
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(без названия)
не ожидал написал 31.05.2017 00:51
о явно глумится с нас
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Путин наш любимый, Путин наш родной, Сталин уже умер,
А ты еще живой. написал 31.05.2017 00:39
Вовка, разве можно, чтоб ты свою мафию оставил беззащитной?
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