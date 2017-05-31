Как президенты княжну не поделили

29 мая Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой французского короля Генриха I и стала одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин пытался «похитить в российскую историю» княжну Анну Ярославну.

И вот эта анекдотическая история уже вторые сутки будоражит умы российской элиты и ее подноготных СМИ. Да какая разница? Не только кем была Анна Ярославна, то есть Анна Регина, королева Франции? И главное, какая разница, какую глупость сказал Путин и тем более Порошенко?

Во времна Анны Ярославны и ее почтенного папаши Ярослава Мудрого не было еще не только Украины и,следовательно, украинцев, не было и России. Более того, не было еще и Киевской Руси из учебников, а была просто Русь, в которую входили земли и будущей России, и будущей Украины, и даже будущей Белоруссии. Не было не РПЦ, ни УПЦ - еще даже не произошло церковного раскола, и будущей королеве Франции не требовалось даже переходить из православия в католичество. Это было так давно, что французские короли спали тогда на соломе и жрали с ножа - это Анна Регина привезла с собой в Европу простыни и столовые приборы, наследие Византии.

Путин не сказал Макрону, что это Анна Регина научила французов вытирать жопу?

А еще киевская княжна мылась.

Была ли киевская княжна украинкой? Ровно в той же степени, в какой король Германарих, правивший на территории современной Украины в четвертом веке. А современные французы - это те самые галлы, воевавшие с Юлием Цезарем.

Можно ли вообще относить киевских князей, потомков Рюрика, к коренному населению Киева? Или, по современным киевским понятиям, они были "оккупантами", пришедшими из далекого варяжского Новгорода, убившими исконных князей Аскольда и Дира (хотя те тоже могли быть "оккупантами", но более ранними) и захватившими этот исконно неизвестно чей город, носивший имя Самватас, что по-хазарски значило "верхнее укрепление".

Что до "украинки" либо "русской" княжны Анны, то ее мать была вообще-то шведкой Ингигердой. Кстати, в качестве приданого от отца Ингигерда получила город Альдейгаборг (Ладога) с прилегающими землями, которые получили с тех пор в ее честь название Ингерманландии - то есть "первая русская столица" Старая Ладога, с которой начали княжение на Руси Рюрик с братьями, оказалась шведским наследством супруги Ярослава Мудрого.

Отец Ярослав был наполовину Рюрикович, наполовину "белорус" - сын полоцкой княжны Рогнеды. Отец Ярослава Владимир Святой определенно был варягом, т.е. викингом, родственников шведских королей. Славянской в нем была только кровь рабыни Малуши, с которой спал его почтенный родитель Святослав, внук легендарного Рюрика... Малуша же была родом из Новгорода, как и ее брат Добрыня, лицо реальное, но одновременно и былинное.

Кстати, любопытно, что киевские богатыри имеют совершенно "не украинское" происхождение - Илья Муромец, соответственно, из Мурома на Оке; Добрыня из Новгорода; Алеша Попович из Ростова Великого... Местными же оказываются их противники - Соловей Разбойник, Змей Горыныч - сын славянского хтонического божества Горыни. Да и сами былины сохранились почему-то только в пересказах крестьян русского севера.

Получается, что героический эпос отражает одну особенность - князья были пришлыми, завоевателями. И дружина у них была не из местных, считавшихся ненадежными.

И никто из первых киевских князей не хотел жить в Киеве - Игорь погиб, собирая дань с непокорных древлян, его сын Святослав всю жизнь провел в походах, пытался основать новую столицу своего государства в Болгарии, Владимир Святой также стремился расширить владения и умер в походе на печенегов. Киевские князья почему-то стремились закрепиться на берегах Черного моря - Херсонес, Тьмутаракань, либо в Залесской Руси, что закончилось для Киева разорением со стороны "киевского" князя Андрея Боголюбского, окончательно распрощавшегося с киевским наследством и осевшего во Владимире.

Сын Владимира Мономаха от английской принцессы Гиты Уэссекской Мстислав Великий в Европе был известен как Гаральд, наречён в честь деда — Гарольда II Годвинсона, последнего англосаксонского короля. После него Киев перестал быть реальной столицей древнерусского государства. В 1324 году литовские князья отобрали Киев у Рюриковичей, а в 1362-м бывшая столица русского государства вошла в состав Литвы. И вот в период по 1654 год происходит формирование украинского государства, украинской народности - как национального и религиозного меньшинства в Великом княжестве Литовском и Русском.

Вот, собственно, и всё. О чем спорить?

А.Б.