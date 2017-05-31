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Московский листок

Минэкономразвития пообещало россиянам нулевой рост пенсии до 2035 года

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 3

Минэкономразвития пообещало россиянам нулевой рост пенсии до 2035 года

Реальные доходы россиян вернутся к уровню 2013 года не ранее 2022 года, при этом уровень пенсий останется ниже докризисного уровня даже к 2035 году, сообщает газета "Ведомости со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития.

Повышать темп роста экономики министерство предлагает за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Число пенсионеров к 2035 г. сокращается на 23%, или на 7 млн человек, в сравнении с 2017 годом. При этом, повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате упадает с текущих 35% до 22%. Таким образом, от реализации предложенного министерством плана повышения темпов экономического роста пострадает как минимум пятая часть населения: их доходы в сравнении с другими сильно сократятся.

Зарплаты и доходы населения ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем экономика и достигнут уровня докризисного 2013 года не ранее 2022 года.

В министерстве предполагают, что в случае успешной реализации реформ доходы населения за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты – на 56,5%, экономика – на 78%, а пенсии – всего на 2,5%. Их рост возобновится в 2024 г., до 2022 г. в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 г. пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 г.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Все для "небратьтяв"!
Тот самый Артналет написал 31.05.2017 08:54
Зато процветает и ширится пенсионный туризм.
Схема:
Хохляцкая б лядь,в силу бурной юности,шансов выйти замуж не имеет.Уезжает с Нэньки в Москву.Получает горизонтальным сотрудничеством штамп в паспорте,гражданство и прописку.
Подтягивает родителей,фиктивно.Делает им гражданство.
Они получают пенсию российского(московского) размера и благополучно возвращаются,сделав на украине вид на жительство.Периодически приезжая подлечиться из страны,где медицины уже нет,и забрать кэш.
Пятнадцать штук для незалежной-денежка огромная.
А вы,россиянчеки,оплачиваете это.
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интересное россиян ожидает будущее...
иванИванов написал 31.05.2017 08:49
и это при в сех заверениях Великого о том, что кризис преодолен... а ведь не за горами выборы. Походу Орешкину сегодня настучат по башке, что б не распространял экстримистскую информацию...
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Вот господа пенсионеры!!!
неФедя написал 31.05.2017 08:44
Ну от кого же, от кого мы слышим чаще всего фразу: "Лишь бы не было войны"?
Ну мы все виноваты, все доигрались со своим лежанием на боку.
По факту они будут еще и падать к уровню цен, так что это будет отрезвляюще воздействовать - гляди и люди оздоровятся, да злости наберутся.
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