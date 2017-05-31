Минэкономразвития пообещало россиянам нулевой рост пенсии до 2035 года

Реальные доходы россиян вернутся к уровню 2013 года не ранее 2022 года, при этом уровень пенсий останется ниже докризисного уровня даже к 2035 году, сообщает газета "Ведомости со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития.

Повышать темп роста экономики министерство предлагает за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Число пенсионеров к 2035 г. сокращается на 23%, или на 7 млн человек, в сравнении с 2017 годом. При этом, повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате упадает с текущих 35% до 22%. Таким образом, от реализации предложенного министерством плана повышения темпов экономического роста пострадает как минимум пятая часть населения: их доходы в сравнении с другими сильно сократятся.

Зарплаты и доходы населения ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем экономика и достигнут уровня докризисного 2013 года не ранее 2022 года.

В министерстве предполагают, что в случае успешной реализации реформ доходы населения за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты – на 56,5%, экономика – на 78%, а пенсии – всего на 2,5%. Их рост возобновится в 2024 г., до 2022 г. в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 г. пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 г.