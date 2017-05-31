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Московский листок

Ураган в Москве обойдется страховщикам в 100 млн рублей

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 0

Ураган в Москве обойдется страховщикам в 100 млн рублей

Выплаты страховых компаний жителям Москвы и Подмосковья за повреждение имущества в результате урагана 29 мая могут составить 100 млн рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на предварительные расчеты Всероссийского союза страховщиков. Из этой суммы 60 млн руб. придется на выплаты за поврежденные автомобили по автоскаско. Еще около 40 млн руб. составят выплаты за ущерб, нанесенный застрахованным домам и квартирам.

Кроме того, страховым компаниям придется возмещать ущерб жизни и здоровью. Хотя суммы выплат не называются, в ВСС предполагают, что они будут существенными. Президент ВСС Игорь Юргенс уточнил, что пострадавшему гражданину полагается компенсация из Фонда социального страхования, если во время урагана он находился на работе. Всего от жителей Москвы и Московской области поступило более двух тысяч обращений.

Страховщики ожидают, что обрушившийся на столичный регион в минувший понедельник ураган превысит по убыточности последствия аналогичного события в Москве в 1998 году, когда погибли девять человек и пострадали 165.

 



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