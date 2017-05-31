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Московский листок

Замглаве Федерального казначейства грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 2

Замглаве Федерального казначейства грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество

Заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников и начальник управления информационных систем ведомства Сергей Павлов арестованы по подозрению в мошенничестве, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, вместе с чиновниками задержаны председатель совета директоров выступающей подрядчиком казначейства IT-компании "Сириус" Роман Павлов и ее исполнительный директор Александр Литвинов. Решение о заключении их под стражу было принято еще 13 мая Хорошевским районным судом Москвы.

Всем четверым предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Санкция по этой статье предполагает до 10 лет лишения свободы.

«Правоохранительные органы мог заинтересовать тот факт, что фирмы Романа Павлова выиграли множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем», - пояснил изданию топ-менеджер крупной IT-компании.

При этом собеседник издания отметил, что все фигуранты дела родом из Краснодара и познакомились, когда Сергей Гуральников возглавлял там местное казначейство.

По данным «СПАРК», компания "Сириус" за последние несколько лет получила от казначейства не менее 195 миллиона рублей за поставки серверов и техническую поддержку.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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интересно в путинском государстве есть хоть один не коррумпированный властный орган?
Семен Петрович написал 31.05.2017 10:38
Впрочем, при таких интересных прогнозах минэкономразвития заработать в этой стране ближайшие 20 лет будет нереально - только украсть.
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Славный город Краснодар-рассадник мафиозных червей?
Колода написал 31.05.2017 10:14
Чего тянули до масштабных мошеннических хищений
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