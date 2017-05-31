В Кабуле при взрыве у посольства Германии погибли 49 человек

49 человек погибли, еще более 300 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в центре Кабула, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Инцидент произошел около 8.30 утра по местному времени на площади Занбак рядом с посольством Германии. Взрывной волной были повреждены несколько административных зданий. В частности, пострадали офис агентства Синьхуа, а также здания посольств Германии, Франции и Индии. Отмечается, что вокруг места взрыва сгорели все автомобили.

Местная полиция сообщает, что взрывчаткой была начинена автоцистерна, предназначенная для перевозки воды. Исполняющий обязанности представителя министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш заявил СМИ, что подрыв совершил террорист-смертник.

Ни одна из групп, включая движение "Талибан" (запрещено в России), пока не взяла на себя ответственность за теракт.