В джунглях Нижней Масловки

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, 10 человек погибли в столице, 5 — в области. Среди жертв есть несовершеннолетние. Около 200 человек пострадали от стихии. Двое малолетних детей, девочка и мальчик, получили черепно-мозговые травмы, врачи борются за их жизни.

Но еще вчера сообщалось о 16 погибших!

Число жертв прошедшего 29 мая в Москве и Подмосковье урагана увеличилось до 16 человек. Данные о гибели 11 человек в Москве и трех в Московской области привели в Следственном комитете, передавало ТАСС. В то же время подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщало о пяти жертвах, пишет РИА Новости.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения информировали, что в результате урагана в Москве пострадали почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы, 108 остаются в больницах.

Посмотрите, какая путаница в цифрах даже среди погибших людей, хотя прошло уже около полутора суток, и уж трупы-то в моргах можно посчитать?

Вообще после стихийных бедствий число пострадавших в первые дни нарастает, иногда превышая первичные цифры в десятки раз. Но это когда на какое-нибудь #сказочноебали сойдет ураган-тайфун-цунами. Но тут дело происходило на относительно небольшом пятачке суши, ветер был всего что-то около 28 метров в секунду, что, в общем, не очень ураган. И главное - на этом пятачке суши как раз и сосредоточено все-все-все, от самой лучшей в мире службы МЧС до самого президента с его администрацией, ФСО и личной елкой премьер-министра, которая его самого чуть не придавила.

И, как выяснилось, лучшая в мире МЧС не смогла даже наладить смс-оповещение. А лучшее в мире здравоохранение вкупе с лучшим в мире следственным комитетом не смогли даже подсчитать трупы погибших числом в полтора десятка!

Заметим, это не как в центре Ростова в позапрошлом году, когда в самом центре донской столицы утонула девочка - там потом еще с неделю вылавливали трупы бомжей по коллекторам. Тут число погибших стало сокращаться! Сначала, напомню, в Москве говорили о 12 погибших. То есть не обнаруживали новых пострадавших, а не могли нормально посчитать наличествующих...

Надо ли говорить о своевременной помощи, не говоря уже о мерах по предупреждению? Я так понимаю, оповещений не получали ни на "скорой", ни в полиции, ни в других экстренных службах города и тем более области? Ну джунгли Нижней Масловки и реки Пахорки, чо...

А меньше всего пострадавших оказалось в отдаленных районах Подмосковья, и не потому что там народу меньше или ветер был слабее - просто там не привыкли полагаться на начальство, а также прекрасно знают, что если что случается, то самым наихудшим образом. А в Москве - ну на хрена заниматься оповещением, если кто-то другой за тебя все равно это сделает?

Например, зачем следить за деревьями в городе, чтоб не падали, если ураган в Москве раз в сто лет?

Зачем следить за кровлей домов, когда еще столько плитки не уложено?

К чему обустраивать безопасные парковки возле домов, если можно стричь бабло с уже существующих, небезопасных?

Для какого хрена укреплять службу "скорой помощи", если все равно пробки, и вовремя не доехать?

Куда спешить пожарным, если как не торопись, а все одно приедешь к головешкам. Кстати, давным-давно, как раз усилиями МЧС, были ликвидированы маленькие, ведомственные посты пожарной охраны - теперь все централизовано, люди получают большую зарплату и хорошую экипировку, только доехать не успевают никак - дороги в Подмосковье как были непроезжие 30 лет назад, так и сейчас немногим лучше.

То есть случись что на самом деле серьезное, а не просто сильный ветер в столичном регионе, жертв будет как при атомной бомбардировке.

Но мы с вами, граждане, на это на все вообще никак повлиять не можем. У нас же всё центрлизовано, не только пожарная охрана - вот пока Путин не надает по голове Собянину или Воробьеву, так все и останется как было. А если надает, то будут шишки на двух головах, а остальное опять останется... Путин уже, помнится, летал на самолете тушить пожары. Чем все и закончилось, когда сгорело.

А лучший министр МЧС теперь у нас, порулимши малость Подмосковьем, теперь работает лучшим на всем свете министром обороны... Не дай бог война!