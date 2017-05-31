Чистый долг "Газпрома" перевалил за 2 трлн рублей

Чистый долг "Газпрома" по состоянию на конец I квартала 2017 года увеличился на 6%, или на 110,41 млрд рублей, — до 2,043 трлн рублей, следует из отчета компании по МСФО. По состоянию на 31 декабря 2016 года чистый долг составлял 1,933 трлн рублей.

Из материалов компании также следует, что чистая прибыль российского газового монополиста за I квартал 2017 г. сократилась по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 8%, до 333,45 млрд руб. Совокупная прибыль по итогам января - марта снизилась на 6,15% и составила 350,39 млрд руб.

Финансовые доходы компании за отчетный период снизились в 2,2 раза, до 183,13 млрд руб., финансовые расходы упали в 4,5 раз, до 52,69 млрд руб.

Совокупные активы компании с начала 2017 г. снизились на 0,65%, до 16,81 трлн руб., совокупные обязательства сократились на 5,71%, до 5,16 трлн руб.

Отметим, что не смотря на такие плачевные финансовые показатели совет директоров "Газпрома" принял решение увеличить свое вознаграждение по итогам работы за минувший год на 20%.

Так вознаграждение председателю совета (этот пост занимает Виктор Зубков) планируется увеличить уже до 31 млн рублей, заместителю председателя (этот пост занимает председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер (30 млн рублей).

Минимальный размер определен для членов совета, не осуществляющих дополнительных функций в совете, - 25,5 млн рублей.