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Московский листок

В Гидрометцентре заявили о точности и своевременности прогноза погоды на день урагана в Москве

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 0

В Гидрометцентре заявили о точности и своевременности прогноза погоды на день урагана в Москве

Столичные метеорологи дали точный и своевременный прогноз неблагоприятных метеоусловий 29 мая который был верно интерпретирован МЧС России, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В прогнозе была выпущена информация о ветре 17-22 м/с - это для Москвы очень сильный ветер, который встречается редко. 25 м/с - это пороговое значение, но 22 м/с - это уже критично для деревьев, что и было отражено в предупреждении", - цитирует Вильфанда "Интерфакс".

По его словам, прогноз о сильном ветре в понедельник днем был вовремя передан во все оперативные службы и специалисты МЧС России поняли и интерпретировали его верно. "Интерпретация была правильная, грамотная - о том, что не нужно парковать автомобили под деревьями, что подающие деревья и слабо укрепленные конструкции могут представлять опасность", - сказал метеоролог.

Накануне в МСЧ России заявили, что прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве 29 мая не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", требующей экстренного оповещения населения. "По классификации МЧС России, определяющей "уровни опасности" и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз (от Росгидромета) не подпадал под критерии "чрезвычайная ситуация", так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17-22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было", - заявили в пресс-службе министерства.

Ураган в Москве в понедельник стал самым мощным с 1984 года, в столичном регионе скорость ветра в порывах поднималась до 28 м/с. По данным на утро вторника, в Москве и области от урагана погибли 16 человек - 11 в Москве и пять в Подмосковье. В Москве в результате урагана пострадало почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы. Было повалено 27 000 деревьев, повреждено 2000 автомобилей и 243 кровли зданий.

 



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