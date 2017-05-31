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Московский листок

Задолженность российских компаний по кредитам приблизилась к 100 трлн рублей

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 0

Задолженность российских компаний по кредитам приблизилась к 100 трлн рублей

Кредиторская задолженность крупных и средних российских компаний за 10 лет выросла в 6,1 раза - с 15 трлн рублей в 2007 году до 92 трлн рублей в 2017, сообщает RNS со ссылкой на исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Отмечается, что до 2013 года средний темп прироста задолженности составлял 12-15%. За 2013 год долги выросли на 18%, за 2014 – на 29%, за 2015 – на 18%, за 2016 - на 3,3%.

Лидером по доле предприятий с задолженностью по кредитам по состоянию на 1 января 2017 года являются компании Центрального федерального округа — 50%. За ними следует Северо-Западный федеральный округ (13%) и Приволжский федеральный округ (10% ). В то же время в ЦФО отмечается практически самая низкая доля просроченной задолженности — 2,7%, а наибольшая — в Северо-Кавказском федеральном округе (14,3%).

 



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