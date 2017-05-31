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Московский листок

Путин разрешил туркам работать в России

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 2

Путин разрешил туркам работать в России

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", сообщает пресс-служба Кремля.

"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года… изменения: подпункты «б» и «в» пункта 1 признать утратившими силу", - говорится в указе.

Указанные пункты вводили ограничения для турецких компаний на выполнение ими отдельных видов работ на территории РФ, а также запрет на найм в России турецких работников.

Путин также постановил частично возобновить действие соглашения о безвизовых поездках граждан России и Турции, которое было приостановлено с 1 января 2016 года.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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в пору запускать хештег #ЕдувТурцию
Butt-head написал 31.05.2017 13:23
а ведь совсем недавно по заверению кремля Ердоган снабжал ИГ (запрещенная в РФ) оружием а его дети скупали по дешевке у них нефть... уж не говорю, что они сбили наш самолет и убили нашего посла.
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Путин тчурок любит
Мушкамбарян написал 31.05.2017 13:21
За это его обожают и русачки и их жены
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