Путин разрешил туркам работать в России

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", сообщает пресс-служба Кремля.

"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года… изменения: подпункты «б» и «в» пункта 1 признать утратившими силу", - говорится в указе.

Указанные пункты вводили ограничения для турецких компаний на выполнение ими отдельных видов работ на территории РФ, а также запрет на найм в России турецких работников.

Путин также постановил частично возобновить действие соглашения о безвизовых поездках граждан России и Турции, которое было приостановлено с 1 января 2016 года.