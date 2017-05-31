Петербуржцев с помощью рекламы призывают не участвовать в протестных акциях

Власти Петербурга разместили в городе социальную рекламу под лозунгом "Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации". Фото одного из плакатов опубликовал в твиттере гражданский активист Федор Горожанко.

Как сообщает портал "Медиазона", плакаты промаркированы QR-кодом ведущим на сайта Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга.

На сайте комитета есть раздел под таким же лозунгом, где читателей призывают помнить, что «протестный митинг, "народный сход» — это не массовое гуляние или флэш-моб".

"У человека, участвующего в массовом протестном мероприятии, способность к объективному восприятию реальности нередко ослабевает — срабатывает так называемая "психология толпы". Обезличенность толпы порождает в человеке ложную уверенность отсутствия личной ответственности за происходящее. Это вкупе с выплеском возмущения освобождает дремлющую в любом из нас агрессию", — сообщают авторы социальной рекламы.

Кроме того, на сайте Комитета есть несколько советов для участников массовых акций, например — не провоцировать полицейских и не приходить на акции пьяными. На странице также перечисляются нарушения, которые могут допустить участники массовых акций протеста, и какие наказания можно за это получить.