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Московский листок

Россия включила в "черный список" 70 черногорских политиков

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 1

Россия включила в "черный список" 70 черногорских политиков

Действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, а также ряд черногорских политиков оказались в санкционном списке России, сообщает ТАСС со ссылкой на черногорскую газету Pobjeda. В МИД Черногории изданию пояснили, что список из минимум 70 человек был составлен в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям. Отмечается, что под санкции попали близкие к власти бизнесмены и главы крупных черногорских компаний. Официального подтверждения этой информации пока нет. В Кремле отказались прокомментировать санкционные меры в отношении черногорских политиков. «Не комментирую этот вопрос», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю "в связи с задержанием" депутата Миодрага Вуковича в московском аэропорту Домодедово. В посольстве РФ в Черногории агентству пояснили, что черногорский депутат Миодраг Вукович не был допущен на территорию России, поскольку находится в санкционном списке РФ, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц.

Отметим, что в понедельник МИД РФ рекомендовал россиянам "дважды подумать", прежде чем ехать в Черногорию. По мнению внешнеполитического ведомства, с учетом обстановки в стране российские граждане рискуют "оказаться под нажимом черногорских властей, столкнуться с прямыми угрозами и провокациями". По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, в Черногории "продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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н-Стожар написал 31.05.2017 15:08
ну теперя они могут воще не платить налоги как в роси. атож.вот свезло так свезло.
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