Суд обязал Навального удалить фильм "Он вам не Димон"

Люблинский суд Москвы в среду 21 мая удовлетворил иск о защите чести и достоинства миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией.

"Удовлетворить иск Усманова, признать оспариваемые сведения порочащими его честь и достоинство", - огласила решение судья Марина Васина. "Обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах", - цитирует ТАСС решение судьи.

Сам Навальный после заседания заявил, что не намерен удалять ролик и выполнять решение суда. "Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать его в апелляционной инстанции", - сказал политик. По его словам, суд отклонил "все наши ходатайства". "Не были допрошены наши свидетели, не исследованы представленные нами документы", - отметил он.

Напомним, накануне суд отказался удовлетворить ходатайство ответчика о вызове на допрос председателя правительства Дмитрия Медведева, вице-премьера Игоря Шувалова, а также упомянутых в фильме "Он вам не Димон" однокрусников Медведева Алексея Четверткова и Илью Елисеева.

Поводом для обращения Усманова в суд стал опубликованное в начале марта расследование ФБК о «тайной империи» Медведева. Среди претензий было и утверждение о безвозмездной передаче участка с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей фонду "Соцгоспроект", который, по утверждению Навального, подконтролен премьеру Дмитрию Медведеву.