Суд обязал Навального удалить фильм "Он вам не Димон"

Люблинский суд Москвы в среду 21 мая удовлетворил иск о защите чести и достоинства миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией.
"Удовлетворить иск Усманова, признать оспариваемые сведения порочащими его честь и достоинство", - огласила решение судья Марина Васина. "Обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах", - цитирует ТАСС решение судьи.
Сам Навальный после заседания заявил, что не намерен удалять ролик и выполнять решение суда. "Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать его в апелляционной инстанции", - сказал политик. По его словам, суд отклонил "все наши ходатайства". "Не были допрошены наши свидетели, не исследованы представленные нами документы", - отметил он.
Напомним, накануне суд отказался удовлетворить ходатайство ответчика о вызове на допрос председателя правительства Дмитрия Медведева, вице-премьера Игоря Шувалова, а также упомянутых в фильме "Он вам не Димон" однокрусников Медведева Алексея Четверткова и Илью Елисеева.
Поводом для обращения Усманова в суд стал опубликованное в начале марта расследование ФБК о «тайной империи» Медведева. Среди претензий было и утверждение о безвозмездной передаче участка с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей фонду "Соцгоспроект", который, по утверждению Навального, подконтролен премьеру Дмитрию Медведеву.
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Valeriy Bondarik. Edmonton. написал 31.05.2017 16:24
Медведо-Усмановщина -
в России ПРАВИТ-БАЛЛ!
*И Навальный ПРАВИЛЬНО,
про этот КАГАЛ сказал!
*Порядка на Руси НЕ будет,до тех пор,и ЭТО ПРИЗНАТЬ ПОРА,покуда там
править будет вот ЭТА -
Медведо-Усмановская -
Коррупционная СВОРА!!!
- - - - -
Медведевщина!
Усмановщина!
Шуваловщина!
> И масса подобных им -
П А Р А З И Т О В !
Вот от кого НУЖНО - Россию Освобождать!
*А ВСЕХ тем,кто ЭТИХ
ПАРАЗИТОВ Разоблачает=
Изобличает - НУЖНО
ПОДДЕPЖИВАТЬ и ПОМОГАТЬ!
`````
Олигархи = ПАРАЗИТЫ!
[а КТО их СОЗДАВАЛ...]
`````
Курортные Территории
Магадана - ДОЛЖНА им
предоставить - БЛАГОДАРНАЯ страна!
*От власти - ОТСТРАНИТЬ
и...Судить!
* МНОГОлетними "путевками" - НАГРАДИТЬ!
*** Россию, от ПАРАЗИТОВ
одигархов - Освободить!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так... мысли
мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
- - Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий
Бондарик.Эдмонтон.
Канада. 31-5-17.
а не ролик написал 31.05.2017 15:52