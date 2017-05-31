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Московский листок

МЧС предупредило москвичей о новом шторме

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 0

МЧС предупредило москвичей о новом шторме

В Москве в ночь с 31 мая на 1 июня ожидается сильный дождь с грозой и шквалистым усилением ветра до 24 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по Москве. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозу ФГБУ «Центральное УГМС», в Москве ночью 1 июня 2017 года облачно, дождь, местами сильный. Гроза. Ветер западный, 7–12 м/с, порывы – 15-20 м/с, местами до 24 м/с. Днем местами порывы ветра 15–20 м/с сохранятся", - говорится в экстренном предупреждении министерства.

Спасатели также предупредили о возможных повреждениях линий электропередачи и рекламных конструкций, а также повалах деревьев. В МЧС настоятельно рекомендуют москвичам и гостям столицы обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобили в гараже, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

 

 



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