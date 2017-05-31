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Московский листок

В Кремле появится советник по работе с социальными сетями

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 1

В Кремле появится советник по работе с социальными сетями

В администрации президента появится координатор по информационной политике региональных органов власти в соцсетях, сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, эту должность займет министр информационных технологий Московской области Максут Шадаев. Формально он будет назначен советником на общественных началах первого заместителя главы АП Сергея Кириенко. Соответствующее распоряжение подпишет сегодня глава АП Антон Вайно.

В управлении по общественным проектам администрации президента изданию пояснили, что новый советник займется координацией информационной политики региональных органов власти в социальных сетях.

Максут Шадаев с 1999 по 2004 год работал на руководящих должностях в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий. С 2004 по 2008-й был советником министра связи РФ Леонида Реймана. В 2008 году стал помощником главы администрации президента Сергея Нарышкина, а после перехода того в 2011 году на Охотный ряд в качестве спикера Госдумы стал его советником. Господин Шадаев на Охотном ряду занимался реализацией проекта «Электронный парламент» и портала для обсуждения законопроектов «Вече». В 2014 году Максут Шадаев перешел на работу в правительство Московской области.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Огонь написал 31.05.2017 17:06
А еще нужен советник по вылизыванию жопы президента ... Хотя ,я думаю ,там и без советников все хорошо справляются ..
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