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Московский листок

Дадин отсудил 2,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 0

Дадин отсудил 2,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Железнодорожный суд Московской области взыскал с министерства финансов России 2 млн 200 рублей в пользу оппозиционера Ильдара Дадина за незаконное уголовное преследование.

"Суд постановил: иск Дадина Ильдара Ильдусовича удовлетворить частично, взыскать с министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации два миллиона двести рублей", - цитирует Интерфакс решение суда.

Ильдар Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса летом 2014 года.

В январе 2015 года активист был задержан на митинге в поддержку Алексея и Олега Навальных. Суд отправил Дадина под административный арест на 15 суток. По истечении срока дело переквалифицировали по уголовной статье 212.1. В декабре Московский районный суд приговорил Дадина приговорили к 3 годам колонии общего режима, после обжалования тюремный срок был сокращен до 2,5 года. Год спустя Верховный суд отказался пересматривать приговор в кассационном порядке, не найдя в его деле нарушений. В ИК-5 Дадина этапировали после того, как в конце 2016 г. он пожаловался на избиения и пытки в карельской колонии ИК-7 в Сегеже.

10 февраля Конституционный суд постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты необходимо пересмотреть и что статья, по которой он был осужден, Конституции не противоречит, но требует доработки.

22 февраля президиум Верховного суда отменил приговор Дадину и постановил его освободить.

В апреле 2017 года Ильдар Дадин обратился в суд с иском на 5 млн руб., которые он потребовал выплатить ему в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование

 



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