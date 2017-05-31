Запрещенный фильм "Он вам не Димон" появился на PornHub

Нашумевший фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», удалить который в среду, 31 мая потребовал Люблинский суд Москвы, появился на одном из крупнейших порноресурсов PornHub. Видеоролик под заголовком «Russian сorrupted politician fucked hard». За пару часов видео посмотрели несколько тысяч пользователей.

Напомним, что незадолго до публикации Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова, который требовал от Навального и его Фонда борьбы с коррупцией опровергнуть сведения о нем в фильме «Он вам не Димон» и удалить видео. Навальный, комментируя итоги судебного заседания, заявил, что ФБК фильм удалять не намерен. «Спешу и падаю. Это исключается полностью», — написал Навальный в Twitter.

Отметим, что PornHub был разблокирован Роскомнадзором 7 апреля «по решению суда». Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что дело Pornhub отправлено на новое рассмотрение, а доступ к нему восстановлен на время судебного разбирательства. Сообщается, что разблокирована международная, а не русская версия сайта. В сентябре 2015 года Крыловский районный суд Краснодарского края постановил заблокировать PornHub, поскольку обнаружил на сайте «запрещенные законодательством порнографические материалы (изображения, видеоролики, видеофильмы)». В 2016 году Роскомнадзор внес сайт компании в реестр запрещенных сайтов.