Он нам опять Димон!

Причем в соответствии с решением Люблинского суда города Москвы: "Обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах". Так что всё вранье - и бывший Дмитрий Анатольевич опять Димон.

Суд обязал Навального удалить фильм "Он вам не Димон"

Собственно, никто и не сомневался, что суд примет именно такое решение. Причем сразу по несколькм причинам, первая из которых известна каждому школьнику. Поэтому коснемся сразу второй и третьей.

Леша Навальный очень слабый юрист, причем его вины большой в этом нет, он практикующим адвокатом и не работал почти. Или совсем. То есть реальной судебной практики не знает и знать не может, хотя собственные проигранные дела в российских судах его, конечно, чему-то и научили. У меня тоже есть кое какой опыт именно в такого рода делах, причем куда более успешный. Так вот, не надо было вы... выпендриваться и пытаться защищать себя самому. Не надо было торопиться и сразу рассматривать дело по существу - это проигрышный ход, этого всегда хочет сторона истца, непонятно, зачем давать ей сразу такой козырь.

Если ты влез в такой процесс из политических соображений, а ты сделал это именно по этой причине, тебе выгодно, чтобы этот суд тянулся подольше - в идеале до самого начала избирательной кампании 2018 года. В этом нет ничего особенно сложного для профессионального адвоката. И есть колоссальные возможности для твоего политического PR, если ты на самом деле игрок, а не фишка в партии, которую играют совершенно другие люди.

Ближе к концу осени провальность ситуации станет ясна противоположной стороне, и она начнет искать возможности, чтобы сохранить лицо, выйти из процесса, например, через мировое соглашение. Для "Давида", борющегося с "Голиафом", это победа!

Зачем Усманов выставляет себя мальчиком для битья?

Усманов, конечно, ничего не выиграл, как и мощный адвокат Падва (ему сто лет в обед, ему репутационные потери как мертвому припарка). Вот Усманову-то и адвокат бы не нужен, достаточно было судьи. Но Усманов и не политик, в публичные фигуры не стремится. Его попросили - он не нашел сил отказаться, наверно, просили настойчиво.

Но с чего Навальный решил, что суд станет принудительно вызывать ему свидетелей, а?

В гражданских процессах обычно подготовка свидетелей защиты - это дело защиты, а не суда. А так - ну давайте Трампа в суд вызовем! Если я не хочу выступать свидетелем на гражданском процессе, никто меня этого делать не заставит. То, что юрист Навальный этого не понимает - серьезный вопрос к его компетентности по основному роду занятий. Он ведь позиционирует себя как юриста, а не журналиста.

А вызвал бы он лучше корреспондента столичного канала "Москва 24", который снимал все с высоты птичьего полета. Ведь не Навальный же сам облетал поместье в образе стерха. Он, может, и не сказал бы ничего, но вызов свидетеля дал бы Навальному время. И поставил бы перед судом вопрос - а Навальный ли стоит за этим расследованием? Или кто-то более влиятельный?

Навальный мог вызывать и вызывать свидетелей, которые пришли бы в суд и согласились давать показания. Вот каких надо было звать свидетелей, а не заведомо недоступных для Люблинского суда Медведеева или Шувалова.

Вы скажете это такой PR-ход? Конечно, но ход плохой, неловкий, неумелый.

И тут вопрос уже в том, как Леша Навальный собирается управлять государством, если он не может организовать даже собственный судебный процесс?

Да-да, мы прекрасно знаем, что за суды такие в Росфедерации. Но тогда зачем Навальный вообще пошел в суд? Да взял бы, и отказался вообще там присутствовать! Мол, фарс и судилище, #нихачю!

Кстати, при неявке ответчика на первое заседение суд бы точно перенесли "до выяснения". Так что даже этот небольшой, примерно с неделю выигрыш во времени был проигран... А там много таких хитростей, их бы неплохо знать. И вообще в битве "Давид vs Голиаф" защиту нужно строить максимально нетривиально, а не переть буром, как на буфет - реальный Давид убил реального Голиафа камнем из пращи, потому что в рукопашной схватке опытный и сильный Голиаф его б размазал, как масло на бутерброд.

Ну да я лекций по практике ведения защиты в судах о защите чести и достоинства вести не нанимался.

В принципе, ничего страшного не произошло.

- Навальный показал свою легковесность и некомпетентность, а никто от него иного и не ожидал;

- Усманов с подачи Навального, сам того не желая наверно, поднял тему пересмотра итогов приватизации - долгое время этот вопрос считался недопустимым среди "рукопожатных" граждан, а те, кто рисковал его поднимать в прежние годы, разко переходил в категорию маргиналов. Теперь же этот вопрос становится фактором большой политики;

- Медведев теперь опять Димон, как сказано выше - очень важно, чтобы за эпической битвой Усманова с Навальным о нем не забыли, и не забыли вообще, о чем шла речь.

Это, собственно, главное - суд принял решение, которое невозможно выполнить! Фарш невозможно провернуть назад. Репутация власти в говне, и если суд принял решение считать его повидлом, то подчиниться можно, но есть - все равно невозможно!

И за это мы должны еще раз сказать большое спасибо и Леше Навальному, и судье Васиной, и Алишеру Бурхановичу Усманову. И тем безымянным политтехнологам, которые все это организовали.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск