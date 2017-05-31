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Московский листок

Он нам опять Димон!

Опубликовано 31.05.2017 в разделе комментариев 10

суд навальный усманов
Он нам опять Димон!

Причем в соответствии с решением Люблинского суда города Москвы: "Обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах". Так что всё вранье - и бывший Дмитрий Анатольевич опять Димон.

Суд обязал Навального удалить фильм "Он вам не Димон"

Собственно, никто и не сомневался, что суд примет именно такое решение. Причем сразу по несколькм причинам, первая из которых известна каждому школьнику. Поэтому коснемся сразу второй и третьей.

Леша Навальный очень слабый юрист, причем его вины большой в этом нет, он практикующим адвокатом и не работал почти. Или совсем. То есть реальной судебной практики не знает и знать не может, хотя собственные проигранные дела в российских судах его, конечно, чему-то и научили. У меня тоже есть кое какой опыт именно в такого рода делах, причем куда более успешный. Так вот, не надо было вы... выпендриваться и пытаться защищать себя самому. Не надо было торопиться и сразу рассматривать дело по существу - это проигрышный ход, этого всегда хочет сторона истца, непонятно, зачем давать ей сразу такой козырь. 

Если ты влез в такой процесс из политических соображений, а ты сделал это именно по этой причине, тебе выгодно, чтобы этот суд тянулся подольше - в идеале до самого начала избирательной кампании 2018 года. В этом нет ничего особенно сложного для профессионального адвоката. И есть колоссальные возможности для твоего политического PR, если ты на самом деле игрок, а не фишка в партии, которую играют совершенно другие люди.

Ближе к концу осени провальность ситуации станет ясна противоположной стороне, и она начнет искать возможности, чтобы сохранить лицо, выйти из процесса, например, через мировое соглашение. Для "Давида", борющегося с "Голиафом", это победа! 

Зачем Усманов выставляет себя мальчиком для битья? 

Усманов, конечно, ничего не выиграл, как и мощный адвокат Падва (ему сто лет в обед, ему репутационные потери как мертвому припарка). Вот Усманову-то и адвокат бы не нужен, достаточно было судьи. Но Усманов и не политик, в публичные фигуры не стремится. Его попросили - он не нашел сил отказаться, наверно, просили настойчиво.

Но с чего Навальный решил, что суд станет принудительно вызывать ему свидетелей, а?

В гражданских процессах обычно подготовка свидетелей защиты - это дело защиты, а не суда. А так - ну давайте Трампа в суд вызовем! Если я не хочу выступать свидетелем на гражданском процессе, никто меня этого делать не заставит. То, что юрист Навальный этого не понимает - серьезный вопрос к его компетентности по основному роду занятий. Он ведь позиционирует себя как юриста, а не журналиста.

А вызвал бы он лучше корреспондента столичного канала "Москва 24", который снимал все с высоты птичьего полета. Ведь не Навальный же сам облетал поместье в образе стерха. Он, может, и не сказал бы ничего, но вызов свидетеля дал бы Навальному время. И поставил бы перед судом вопрос - а Навальный ли стоит за этим расследованием? Или кто-то более влиятельный?

Навальный мог вызывать и вызывать свидетелей, которые пришли бы в суд и согласились давать показания. Вот каких надо было звать свидетелей, а не заведомо недоступных для Люблинского суда Медведеева или Шувалова.

Вы скажете это такой PR-ход? Конечно, но ход плохой, неловкий, неумелый. 

И тут вопрос уже в том, как Леша Навальный собирается управлять государством, если он не может организовать даже собственный судебный процесс?

Да-да, мы прекрасно знаем, что за суды такие в Росфедерации. Но тогда зачем Навальный вообще пошел в суд? Да взял бы, и отказался вообще там присутствовать! Мол, фарс и судилище, #нихачю!

Кстати, при неявке ответчика на первое заседение суд бы точно перенесли "до выяснения". Так что даже этот небольшой, примерно с неделю выигрыш во времени был проигран... А там много таких хитростей, их бы неплохо знать. И вообще в битве "Давид vs  Голиаф" защиту нужно строить максимально нетривиально, а не переть буром, как на буфет - реальный Давид убил реального Голиафа камнем из пращи, потому что в рукопашной схватке опытный и сильный Голиаф его б размазал, как масло на бутерброд.

Ну да я лекций по практике ведения защиты в судах о защите чести и достоинства вести не нанимался.

В принципе, ничего страшного не произошло.

- Навальный показал свою легковесность и некомпетентность, а никто от него иного и не ожидал;

- Усманов с подачи Навального, сам того не желая наверно, поднял тему пересмотра итогов приватизации - долгое время этот вопрос считался недопустимым среди "рукопожатных" граждан, а те, кто рисковал его поднимать в прежние годы, разко переходил в категорию маргиналов. Теперь же этот вопрос становится фактором большой политики;

- Медведев теперь опять Димон, как сказано выше - очень важно, чтобы за эпической битвой Усманова с Навальным о нем не забыли, и не забыли вообще, о чем шла речь.

Это, собственно, главное - суд принял решение, которое невозможно выполнить! Фарш невозможно провернуть назад. Репутация власти в говне, и если суд принял решение считать его повидлом, то подчиниться можно, но есть - все равно невозможно!

И за это мы должны еще раз сказать большое спасибо и Леше Навальному, и судье Васиной, и Алишеру Бурхановичу Усманову. И тем безымянным политтехнологам, которые все это организовали.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
А.Каммерер написал 31.05.2017 21:12
Да неужели этот суд что то значит и кто то сомневался в его исходе! Просто еще раз наглядно показали, что никакого суда в путинской рашке нет, а есть проститутки в мантиях, с удовольствием подмахивающие власти. И искать справедливости в ЭТОМ СУДЕ бесполезно!
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(без названия)
Борьба нанайских мальчиков написал 31.05.2017 21:08
Усманов из кремля и Лехаим Навальнер из кремля. Пусть развлекаются и публику веселят.
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(без названия)
........ . . написал 31.05.2017 20:50
В переходе сидят два нищих. У одного табличка "Подайте бедному еврею", а
у другого "Подайте бедному арабу". Проходящие мимо люди, прочитав
таблички, бросают деньги арабу. Сердобольный дедушка подходит к нищему с
табличкой еврея и говорит: "Милок, ты бы тоже сменил себе табличку, а то
вот арабу деньги дают, а тебе нет". Нищий с табличкой еврея обращается к
нищему с табличкой араба: "Посмотри, Изя, и этот человек хочет научить
нас коммерции"!
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не учи ученого
Посторонний,, написал 31.05.2017 20:50
А то, плять, падва ни разу не в курсе подобных трюков по затягиванию процесса, просто не было такой задачи поставлено. А насчет ролика "Он вам не Димон" на PornHub я поржал от души, зачОт, порнография в чистом виде же. :))
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Re: Коррупцию к суду!
Cyd написал 31.05.2017 20:49
Мнение народа: димон должен быть отправлен в отставку вместе с его
правительственными подельниками и открыто его уголовное дело о коррупции, доведено до суда и объединено с делом сердюкова!
Только так власть сможет себя как-то реабилитировать перед народом
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Кто угодно!!!!
Капсаицин 2465 написал 31.05.2017 20:39
У Леши десять таких фильмов. С Бурхановичами важно остаться живым. Революция начнется уже 12 июня. И главное левый фронт в ж опе, кто угодно, только не идиоты мнящие себя порядочными людьми и готовые убивать миллионы ради своих бредовых идей.
Венесуэла КНДР Приднестровье наглядный пример.
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(без названия)
яЙЙя написал 31.05.2017 20:39
"Так вот, не надо было вы... выпендриваться и пытаться защищать себя самому. Не надо было торопиться и сразу рассматривать дело по существу - это проигрышный ход... Если ты влез в такой процесс из политических соображений, а ты сделал это именно по этой причине, тебе выгодно, чтобы этот суд тянулся подольше - в идеале до самого начала избирательной кампании 2018 года" -
.
просто песня, тов.Баранов! Вот только воры настолько ссут хотя бы из видимости приличия изобразить что-то похожее на суд, что уложились в два дня... и это уже никак не зависело ни от "слабого юриста Леши Навального", ни от опытного в обслуживании воров Падлы (или как там фамилия адвоката у узбека) - это "суд" такой: когда надо, он тянется и тянется, а когда надо, он справляется со скоростью трахающегося кролика. Просто, тов.Баранов, ПУТЛЕРЫ ССУТ...
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Re: Баранов,если ты такой умный и знаешь как все это надо делать
орп написал 31.05.2017 20:27
Ну вообще-то у Баранова в портфолио масса выигранных подобных дел - от иска Лужкова (когда Навальный еще ходил в школу) до иска Громова, над которым ухохатывалась вся Россия. Ты наверно тогда пиво пил. Или еще титьку сосал по малолетству.
Поэтому к Баранову иски такого рода не подают. Давят финансово, пытаются закрыть через Роскомнадзор. Но в суд не ходят.
Вот примеры.
http://forum-msk.org/material/news/12249181.html
http://forum-msk.org/material/news/13103762.html
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Толя,вперед!
т.Баранову написал 31.05.2017 20:10
Баранов,если ты такой умный и знаешь как все это надо делать,то почему ничего сам не организуешь?Давай,замути битву Титана с Зевсом!
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Каждый юрист должен знать, как отче наш, судебный процесс Димитрова!
5.Дубина написал 31.05.2017 20:09
ъ
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