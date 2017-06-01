Во время встречи президента России Владимира Путина с митрополитом Русской православной старообрядческой церкви Корнилием российский лидер протянул руку к голубю, будто поприветствовав его.

Запись, выложенная в интернет журналистом "Кремлевского пула" Дмитрием Смирновым, собрала уже сотни лайков и ретвитов.

Пользователи стали предполагать, кем на самом деле является птица. Некоторые пошутили, что на самом деле с президентом поздоровался не голубь, а работающий под прикрытием сотрудник ФСО. А другие выдвинули версию, что голубь является связным российского президента с американским коллегой Дональдом Трампом.

- И это православная страна? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А ведь еще сотню лет назад каждый бы сказал - Путин поздоровался с богом. Все знали, что Господь сошел к Деве Марии в виде голубя. А до того именно в голубином облике нисходил Дух святой. Путин же у нас человек православный, верующий. И вот идет он вместе с Корнилием, а тут - голубь! Ясно - господь знак посылает. Вот Путин и дал знать, мол, знак понял, к сведению принял. А вы как думали? Он же президент, к кому ж еще богу и обращаться, как не к нему? Думаю, он еще что-нибудь эдакое видит, нам с вами недоступное... Царь Иван Грозный видел, царь Борис видел мальчиков - а наш чем хуже?