Навальному полуотказали

Власти Москвы предложили сторонникам Навального два варианта проведения акции против коррупции 12 июня. В мэрию поступило две совершенно одинаковых заявки на проведение акции от Алексея Навального с единомышленниками и еще от одного из его соратников Романа Рубанова. Они обращались с просьбой согласовать шествие и митинг 12 июня по одному и тому же маршруту - улицам Тверской и Охотному ряду в одно и то же время.

Навальному в согласовании заявки было отказано сразу - он в текущем году дважды привлекался к административной ответственности. В частности, в марте 2017 года - за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), а также организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Поэтому по закону о митингах и шествиях он не может быть организатором публичной акции.

Рубанову мэрия предложила два альтернативных варианта - на выбор.

Первый - провести шествие по улицам Перерва и Люблинской, а митинг - у памятника "Солдату Отечества". Второй - шествие по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, где у дома N38 провести и митинг.

Отказ согласовать заявленный маршрут объяснили тем, что 12 июня в центре города пройдет большое количество мероприятий в честь Дня России, а также фестиваль "Времена и эпохи", внесенный в событийный календарь столицы еще в прошлом году.

От редакции: Надо сказать, резонно - заявляя мероприятие на общегосударственный праздник, всегда рискуешь пересечься с массовыми мероприятиями, организуемыми официозом.

Однако, Навальный может и упереться - заявить опять флэш-моб на Тверской, чему никак не помешает официальное мероприятие, наоборот, добавит зрителей и даже невольных участников.

Таким образом сам праздник окажется сорван - даже если обойдется без массовых задержаний, то центр города вместо праздничных атрибутов заполнит Росгвардия с автозаками и спецтехникой. "День России" получится очень символический...

Кстати, на Навального никто из граждан даже не обидится - к дате 12 июня все относятся более, чем скептически.

Видимо, поэтому, вместе с неприемлемым маршрутом по люблинским полям аэрации, предложен и вполне приемлемый проспект Сахарова. В общем, место известное, но с точки зрения массовых акций безнадежное, даже хуже Болотной - с нее хоть кремль видно, есть, куда кулаком погрозить.

А чтобы заполнить проспект, нужно собрать очень много людей, иначе даже весьма приличная толпа будет смотреться жидко. И не очень понятно, к кому обращаться с проспекта Сахарова в выходной день? Там в общем ничего и нет.

Посмотрим, какое решение примет Навальный. Он теперь за всех решает...

А.Б.