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Московский листок

Навальному полуотказали

Опубликовано 01.06.2017 в разделе комментариев 2

митинг навальный кремль акция
Навальному полуотказали

Власти Москвы предложили сторонникам Навального два варианта проведения акции против коррупции 12 июня. В мэрию поступило две совершенно одинаковых заявки на проведение акции от Алексея Навального с единомышленниками и еще от одного из его соратников Романа Рубанова. Они обращались с просьбой согласовать шествие и митинг 12 июня по одному и тому же маршруту - улицам Тверской и Охотному ряду в одно и то же время.

Навальному в согласовании заявки было отказано сразу - он в текущем году дважды привлекался к административной ответственности. В частности, в марте 2017 года - за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), а также организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Поэтому по закону о митингах и шествиях он не может быть организатором публичной акции.

Рубанову мэрия предложила два альтернативных варианта - на выбор.

Первый - провести шествие по улицам Перерва и Люблинской, а митинг - у памятника "Солдату Отечества". Второй - шествие по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, где у дома N38 провести и митинг.

Отказ согласовать заявленный маршрут объяснили тем, что 12 июня в центре города пройдет большое количество мероприятий в честь Дня России, а также фестиваль "Времена и эпохи", внесенный в событийный календарь столицы еще в прошлом году.

От редакции: Надо сказать, резонно - заявляя мероприятие на общегосударственный праздник, всегда рискуешь пересечься с массовыми мероприятиями, организуемыми официозом.

Однако, Навальный может и упереться - заявить опять флэш-моб на Тверской, чему никак не помешает официальное мероприятие, наоборот, добавит зрителей и даже невольных участников.

Таким образом сам праздник окажется сорван - даже если обойдется без массовых задержаний, то центр города вместо праздничных атрибутов заполнит Росгвардия с автозаками и спецтехникой. "День России" получится очень символический... 

Кстати, на Навального никто из граждан даже не обидится - к дате 12 июня все относятся более, чем скептически.

Видимо, поэтому, вместе с неприемлемым маршрутом по люблинским полям аэрации, предложен и вполне приемлемый проспект Сахарова. В общем, место известное, но с точки зрения массовых акций безнадежное, даже хуже Болотной - с нее хоть кремль видно, есть, куда кулаком погрозить.

А чтобы заполнить проспект, нужно собрать очень много людей, иначе даже весьма приличная толпа будет смотреться жидко. И не очень понятно, к кому обращаться с проспекта Сахарова в выходной день? Там в общем ничего и нет.

Посмотрим, какое решение примет Навальный. Он теперь за всех решает...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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По делам их суди, по коммунистическим
HCV-34 написал 01.06.2017 01:36
Замечательно, что в любой ситуации коммунисты выступают если не сами, то на стороне врагов народа.
Не, ну кем же нужно быть, чтобы поддерживать жирного ворюгу узбека против умницы Алексея Навального?
Не задавшись вопросом, а сколько в узбекистане миллиардеров-Русских? Ну, из тех Русских, кто спасал сотни миллионы узбеков во время Землетресений ташкента, в больницах, в школах?
Головой подумать, что это вопиющая несправедливость, не судьба?
Эх, воистину, проклятьем заклеймленные.
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Привет Навальному
А.Головенко, клеветник написал 01.06.2017 01:08
Не очень соглашусь с уважаемым автором, будто сам Навальный чего-то решает.
Путин во имя явки готовит его себе "соперником" на выборах 2018, значит за дорого Лешу все решают кремлевские структуры.
Рыпаться надо в феврале, если по серьезному, накануне президентских выборов
Даже если Леша не проведет 12 июня никакого шествия - ничего страшного не случится
Усманов мог бы разорить фБК и самого ответчика Навального, предъявив многомиллиардный иск в возмещение морального вреда "за клевету". Но он это не сделал
Значит, все идет в русле раскрутки дорогого Леши к выборам 2018 г.
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