Россию накроет штормом

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ распространило предупреждение о надвигающемся шторме. который заденет 22 российских региона. Ожидается, что сила шквалистого ветра достигнет 24 метров в секунду.
Как уточнили в Центральном региональном центре МЧС России, стихия обрушится на области и республики Центрального и Приволжского регионов страны.
Список регионов, попадающих в зону непогоды:
- Республика Марий Эл,
- Республика Мордовия,
- Республика Татарстан,
- Пермский край,
- Белгородская область,
- Владимирская область,
- Ивановская область,
- Кировская область,
- Костромская область,
- Курская область,
- Московская область,
- Нижегородская область,
- Оренбургская область,
- Орловская область,
- Пензенская область,
- Рязанская область,
- Самарская область,
- Саратовская область,
- Тамбовская область,
- Тульская область,
- Ульяновская область,
- Ярославская область.
|
|
User написал 01.06.2017 10:43
фантомас забаненный написал 01.06.2017 10:25