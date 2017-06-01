Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россию накроет штормом

Опубликовано 01.06.2017 в разделе комментариев 2

Россию накроет штормом

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ распространило предупреждение о надвигающемся шторме. который заденет 22 российских региона. Ожидается, что сила шквалистого ветра достигнет 24 метров в секунду.

Как уточнили в Центральном региональном центре МЧС России, стихия обрушится на области и республики Центрального и Приволжского регионов страны.

Список регионов, попадающих в зону непогоды:

- Республика Марий Эл,

- Республика Мордовия,

- Республика Татарстан,

- Пермский край,

- Белгородская область,

- Владимирская область,

- Ивановская область,

- Кировская область,

- Костромская область,

- Курская область,

- Московская область,

- Нижегородская область,

- Оренбургская область,

- Орловская область,

- Пензенская область,

- Рязанская область,

- Самарская область,

- Саратовская область,

- Тамбовская область,

- Тульская область,

- Ульяновская область,

- Ярославская область. 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
User написал 01.06.2017 10:43
Над всей РФ-ей безоблачное небо..
Ответить
(без названия)
фантомас забаненный написал 01.06.2017 10:25
Похоже, всю Россию накрывает шторм
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин поздоровался с богом
Путин поздоровался с богом
01.06.2017
"Калибры", помидоры, арабское НАТО и ТРАМП
"Калибры", помидоры, арабское НАТО и ТРАМП
01.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дорогие россияне вняли урокам капитализма: труд невосершеннолетних считают нормальным (0)
Россия опустилась в рейтинге конкурентоспособности экономики (0)
"Он вам не Барак". Обама купил себе новый дом в Вашингтоне (0)
Более трёхсот исторических зданий попали под "ковш" реновации, включая детские сады (0)
Россию накроет штормом (2)
Навальному полуотказали (12)
Путин поздоровался с богом (10)
Он нам опять Димон! (27)
Запрещенный фильм "Он вам не Димон" появился на PornHub (3)
Дадин отсудил 2,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Как я провёл 31 мая
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: За что воюют русские на Донбассе?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Репутация власти в говне, даже если суд принял решение считать его повидлом
Максим Калашников Максим Калашников: "Калибры", помидоры, арабское НАТО и Трамп
Дарья Митина Дарья Митина: Рoмантическoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss