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Московский листок

"Он вам не Барак". Обама купил себе новый дом в Вашингтоне

Опубликовано 01.06.2017 в разделе комментариев 0

обама жилье димон
"Он вам не Барак". Обама купил себе новый дом в Вашингтоне

Барак Обама приобрел в Вашингтоне дом стоимостью 8,1 миллионов долларов, сообщает газета The Washington Post. Отмечается, что особняк расположен в районе Калорама на северо-западе Вашингтона. Особняк бывшего президента США занимает второе место по стоимости в районе, уступая лишь дому основателя компании Amazon и владельца издательского дома Washington Post Джеффа Безоса. 

Покинув Белый дом, чета Обамы снимала этот особняк. Сейчас решили выкупить жилье. Известно, что ранее этот дом принадлежал пресс-секретарю Билла Клинтона Джо Локхарту. В особняке восемь спален и десять санузлов.

- По российским меркам дом даже скромный, Обама явно не Димон, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Однако, конечно, возникают вопросы, откуда у Обамы, никогда не занимавшегося бизнесом, и жившего на зарплату госсужащего, миллионные сбережения? Разве что если по российскому обычаю жена вдруг оказалась талантливой бизнесвумен... Хотя, думаю, по бумагам все проведено нормально. Обама ж юрист, и настоящий, а не выпускник ленинградского юрфака. И у них почему-то нет Навального, который бы научил американцев журналистским расследованиям.



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