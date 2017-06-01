Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Более трёхсот исторических зданий попали под "ковш" реновации, включая детские сады

Опубликовано 01.06.2017 в разделе комментариев 0

беспредел москва собянин реновация
Более трёхсот исторических зданий попали под "ковш" реновации, включая детские сады

В предварительном списке зданий, включенных в программу реновации в Москве, оказалось примерно 320 домов, которые не имеют никакого отношения к типовым строениям, возводившимся в ходе первого периода индустриального домостроения. В заявлении активистов общественного движения "Архнадзор", которое приводит "Коммерсант", говорится, что эти дома принадлежат к авторской архитектуре и снос даже нескольких десятков подобных зданий нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде столицы.

В список "Архнадзора" вошло восемь домов, построенных до 1917 года, множество образцов конструктивизма и зданий сталинского периода, а также строения переходного, от сталинского к хрущевскому, периода. Остальные здания из программы реновации строились, как правило, в конце 1950-х - начале 1960-х годов, отличались заниженными площадями жилых и подсобных помещений, а проектировались так, чтобы как можно быстрее решить проблему расселения бараков и коммуналок.

Активисты движения призвали власти установить, что постройки, не относящиеся к периоду индустриального домостроения, должны быть исключены из программы реновации "в ее нынешнем определении". Градозащитники также призвали чиновников из московской мэрии не допустить голосования по включению в программу реновации любых зданий авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры.

В московском отделении партии "Яблоко" еще в начале мая отмечали, что список под снос составлен весьма странным образом, как будто самые старые и ветхие дома Москвы никто расселять не собирается, но "собираются насильно депортировать тех, кто живет в хороших домах, которые простоят еще 100 лет". Между тем архитекторы подчеркивали, что многие дома в списке не считаются аварийными: в перечень попали здания сталинской эпохи и дома, построенные по индивидуальным проектам.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, голосовавший против принятия законопроекта, также обращал внимание на то, что в программу переселения не попали общежития в Измайлово, признанные ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад. Не вошли в список и общежития на улице Введенского, дом 15, корпуса 3 - 6. "Я в шоке. За последние пять лет я много всякого насмотрелся от собянинской команды. Но это новая планка запредельного цинизма. Зачем вообще нужна эта реновация, если самые ветхие пятиэтажные дома туда не попадают?" - возмущался муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.

Между тем глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов ранее заявлял, что крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не попадут в программу реновации. Он, в частности, заверил, что под защиту от сноса попали не только дома, являющиеся выявленными объектами культурного наследия, но и здания с "историко-культурной ценностью", существование которых важно для сохранения истории градостроительства Москвы. Ценность домов, по его словам, определяла группа независимых экспертов в области архитектуры совместно с департаментом культурного наследия.

Хотелось бы спросить Емельянова - а вот такие объекты, как ниже на фото, не попадают в культурное или хотя бы социальное "наследие совка", нет?

Вот, например, как готовятся на Малой Бронной сносить детский садик, построеный всего-то в 1980-х!

 

Земля там "сочная", дорогая, элитное жильё сулит сверхприбыли... Вот такая реноваяция в ЦАО!

Материалы по теме:

Барак в тысячу этажей

Как вырасти революции из реновации: "ответы на главные вопросы"...

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин поздоровался с богом
Путин поздоровался с богом
01.06.2017
"Калибры", помидоры, арабское НАТО и ТРАМП
"Калибры", помидоры, арабское НАТО и ТРАМП
01.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дорогие россияне вняли урокам капитализма: труд невосершеннолетних считают нормальным (0)
Россия опустилась в рейтинге конкурентоспособности экономики (0)
"Он вам не Барак". Обама купил себе новый дом в Вашингтоне (0)
Более трёхсот исторических зданий попали под "ковш" реновации, включая детские сады (0)
Россию накроет штормом (2)
Навальному полуотказали (12)
Путин поздоровался с богом (10)
Он нам опять Димон! (27)
Запрещенный фильм "Он вам не Димон" появился на PornHub (3)
Дадин отсудил 2,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Как я провёл 31 мая
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: За что воюют русские на Донбассе?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Репутация власти в говне, даже если суд принял решение считать его повидлом
Максим Калашников Максим Калашников: "Калибры", помидоры, арабское НАТО и Трамп
Дарья Митина Дарья Митина: Рoмантическoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss