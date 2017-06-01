Более трёхсот исторических зданий попали под "ковш" реновации, включая детские сады

В предварительном списке зданий, включенных в программу реновации в Москве, оказалось примерно 320 домов, которые не имеют никакого отношения к типовым строениям, возводившимся в ходе первого периода индустриального домостроения. В заявлении активистов общественного движения "Архнадзор", которое приводит "Коммерсант", говорится, что эти дома принадлежат к авторской архитектуре и снос даже нескольких десятков подобных зданий нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде столицы.

В список "Архнадзора" вошло восемь домов, построенных до 1917 года, множество образцов конструктивизма и зданий сталинского периода, а также строения переходного, от сталинского к хрущевскому, периода. Остальные здания из программы реновации строились, как правило, в конце 1950-х - начале 1960-х годов, отличались заниженными площадями жилых и подсобных помещений, а проектировались так, чтобы как можно быстрее решить проблему расселения бараков и коммуналок.

Активисты движения призвали власти установить, что постройки, не относящиеся к периоду индустриального домостроения, должны быть исключены из программы реновации "в ее нынешнем определении". Градозащитники также призвали чиновников из московской мэрии не допустить голосования по включению в программу реновации любых зданий авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры.

В московском отделении партии "Яблоко" еще в начале мая отмечали, что список под снос составлен весьма странным образом, как будто самые старые и ветхие дома Москвы никто расселять не собирается, но "собираются насильно депортировать тех, кто живет в хороших домах, которые простоят еще 100 лет". Между тем архитекторы подчеркивали, что многие дома в списке не считаются аварийными: в перечень попали здания сталинской эпохи и дома, построенные по индивидуальным проектам.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, голосовавший против принятия законопроекта, также обращал внимание на то, что в программу переселения не попали общежития в Измайлово, признанные ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад. Не вошли в список и общежития на улице Введенского, дом 15, корпуса 3 - 6. "Я в шоке. За последние пять лет я много всякого насмотрелся от собянинской команды. Но это новая планка запредельного цинизма. Зачем вообще нужна эта реновация, если самые ветхие пятиэтажные дома туда не попадают?" - возмущался муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.

Между тем глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов ранее заявлял, что крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не попадут в программу реновации. Он, в частности, заверил, что под защиту от сноса попали не только дома, являющиеся выявленными объектами культурного наследия, но и здания с "историко-культурной ценностью", существование которых важно для сохранения истории градостроительства Москвы. Ценность домов, по его словам, определяла группа независимых экспертов в области архитектуры совместно с департаментом культурного наследия.

Хотелось бы спросить Емельянова - а вот такие объекты, как ниже на фото, не попадают в культурное или хотя бы социальное "наследие совка", нет?

Вот, например, как готовятся на Малой Бронной сносить детский садик, построеный всего-то в 1980-х!

Земля там "сочная", дорогая, элитное жильё сулит сверхприбыли... Вот такая реноваяция в ЦАО!

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