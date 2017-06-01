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Московский листок

Россия опустилась в рейтинге конкурентоспособности экономики

Опубликовано 01.06.2017 в разделе комментариев 0

Россия опустилась в рейтинге конкурентоспособности экономики

Россия опустилась с 44-го места на 46-е в новой версии рейтинга (из 63 позиций) самых конкурентоспособных экономик мира. Рейтинг опубликован на официальном сайте швейцарской бизнес-школы IMD.

В 2017 году российскую экономику обогнали по конкурентоспособности Казахстан (поднялся с 47-й на 32-ю строчку) и Индия (45-е место). Ниже России опустились Турция и Словакия, год назад ее опережавшие.

Гонконг второй год подряд занял первое место в рейтинге. В топ-3 также вошли Швейцария и Сингапур. США опустились в списке на одну позицию и заняли четвертое место. В десятке самых конкурентоспособных оказались Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты.

Замыкают рейтинг Украина, Бразилия, Монголия и Венесуэла.



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