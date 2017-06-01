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Московский листок

Дорогие россияне вняли урокам капитализма: труд невосершеннолетних считают нормальным

Опубликовано 01.06.2017 в разделе комментариев 0

Дорогие россияне вняли урокам капитализма: труд невосершеннолетних считают нормальным

Большинство россиян (77%) положительно относятся к тому, чтобы дети и подростки работали в свободное от учебы время, получая за это зарплату, против выступают 18% респондентов, показал опрос, проведенный "Левада-Центром" к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Четверть респондентов (24%) считают, что родители подрабатывающего подростка имеют право забирать заработанные им деньги в общий семейный бюджет. Противоположного мнения придерживаются 57% участников опроса, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса.

Каждый третий россиянин (32%) уверен, что родители имеют право физически наказывать подростка 13-14 лет. Право просматривать личную переписку подростка 13-14 лет, его личные вещи, содержимое его карманов, дают родителям 54% опрошенных (41% - против). Каждый второй (47%) считает, что родители подростка имеют право ограничивать его общение с приятелями, однако 46% уверены в обратном.

Также почти каждый второй (48%) считает, что нужно предусматривать полную уголовную ответственность с 16 лет, а не с 18 лет (40% против этого). Предоставить возможность вступать в брак с 16 лет, а не с 18 лет, как сейчас, готовы лишь 16% россиян (76% против этого). Дать избирательные права с 16 лет, а не с 18 лет, предлагает 20% опрошенных (71% против).

Опрос "Левада-Центра" был проведенного 19-22 мая среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В свою очередь Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, согласно которым самым распространенным методом воспитания в России, как и 20 лет назад, остаются наставления и нравоучения, передает РИА "Новости". Их выслушали 78% респондентов, а также используют/использовали 80% опрошенных родителей.

Также популярны запреты на различные виды досуга и ограничение доступа к компьютеру, тогда как физическое воздействие уже применяется не так часто. В детстве в углу стояли 49% опрошенных россиян, а сами наказывали подобным образом детей только 29%, шлепки и подзатыльники получали 37%, раздавали - 27%.

Наибольшее "смягчение нравов" заметно на примере наиболее жестокой из представленных мер: порку практиковали в недавнем прошлом лишь 12% родителей, тогда как среди наших взрослых современников ремень на себе испытали 33%.

Опрос "ВЦИОМ" был проведен 23-24 мая среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность результатов исследования не превышает 3,5%.

Между тем, 23 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ограничить участие несовершеннолетних в акциях протеста, передает "Интерфакс". 

"Я поддерживаю ее общий тезис и попытку разработать дополнительные механизмы, инструментарий, с тем чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста", - заявила Москалькова 23 мая. 

Уполномоченный пояснила, что для несовершеннолетних существует ряд ограничений по вопросам финансового характера, посещению публичных мероприятий и поведению в ночное время. "Это направлено на то, чтобы повысить уровень безопасности несовершеннолетних", - подчеркнула она.

Вырисовывается прекрасная перспектива для уроженцев "демократической России": прав протестовать нет никаких, а вот работать подросткaм придётся - не государство, так сами родители заставят, таковы реалии капитализма...

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