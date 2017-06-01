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Московский листок

Трамп забил на экологию

Опубликовано 01.06.2017 в разделе комментариев 1

экология потребление
Трамп забил на экологию

Президент США Дональд Трамп решил отказаться от Парижского соглашения по климату, сообщили два неназванных источника, близких к Белому дому. Так что информация пока не точная. Как сообщает The Hill, Трамп проработает этот вопрос с группой под руководством Скотта Прюитта, прежде чем объявить о своем окончательном решении. По мнению Трампа, соглашение сдерживает развитие экономики США и лишает страну конкурентных преимуществ. 

Напомним, что на саммите G7, который прошел 26-27 мая на Сицилии, Трамп отказался одобрить изменения в соглашение по борьбе с изменением климата. Как отметили наблюдатели, он сказал своим коллегам из западных стран, что "экология интересует его в последнюю очередь". Трамп дал понять, что сделает заявление по поводу отношения США к проблеме изменения климата на этой неделе. Вероятнее всего, глава Белого дома озвучит его в ближайшую субботу.

- Надо сказать, что дискуссия "экологов" и "промышленников" давно уже перебила по силе накала спор 60-х годов между "физиками" и "лириками", - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И ясно, что Трамп в этом споре на стороне промышленников. Но до какой степени, вот вопрос? Для промышленного возрождения Америки это серьезно - Китай давно "забил" на парниковый эффект и наращивает промышленные мощности, и соревнование с ним напоминает бег в мешках. Ясно, что настоящим конкурентом США является Китай, а не Россия с ее 2 процентами доли в мировом ВВП. Россия деиндустриализована, и, кажется, даже не выбирает своей квоты. Для нас это, конечно, куда более важная проблема... А в Европе, конечно, истерика - это ведь европейцы бегут в мешках за китайцами...

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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РАДИАЦИЯ В ВОРОНЕЖЕ.ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА видео
А в России? написал 01.06.2017 11:55

https://youtu.be/LS4PsWeGM7Q
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