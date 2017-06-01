Командир Ту-154 Минобороны был пьян, скорее всего, и своим матерным криком ввёл экипаж в панику

Комиссия по расследованию катастрофы военного самолета Ту-154 под Сочи, причиной крушения которого накануне была названа ошибка пилота, посекундно реконструировала обстоятельства трагедии. Как выяснили эксперты, командир судна допустил целый ряд нелогичных действий во время вылета из аэропорта Адлер, которые и привели к падению лайнера в море. В качестве сопутствующих катастрофе факторов комиссия назвала усталость и слабую профессиональную подготовку экипажа.

Перелет Ту-154 с подмосковного аэродрома Чкаловский в Сочи прошел штатно, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные участников расследования трагедии. В 03:43 воскресенья, 25 декабря, самолет совершил в аэропорту Адлер техническую посадку - без погрузки-разгрузки и высадки пассажиров, только для заправки топливом.

Но при вылете из Сочи сразу же возникли проблемы. Командир Ту-154 Роман Волков "стал испытывать затруднения в определении своего местоположения" еще на земле, не понимая, с какой из двух полос аэродрома ему предстоит взлетать и каким путем лучше выруливать к началу этой полосы, установили эксперты. С помощью автомобиля сопровождения самолет все же добрался до точки старта и в 05:24 поднялся в воздух с курсом 238°.

Уже на седьмой секунде полета Волков начал эмоционально, с применением ненормативной лексики, выяснять у экипажа, каким именно курсом они взлетели, указывают участники расследования. При этом майор, по мнению экспертов, упустил контроль за параметрами взлета и отвлек от работы коллег.

Оторвавшись от земли и задав воздушному судну правильный тангаж 15°, майор совершил первое нелогичное действие: отклонил штурвал от себя, замедлив тем самым набор высоты. На 53-й секунде полета на высоте 157 метров Волков приказал убрать закрылки, хотя по регламенту их уборка предполагалась на высоте 500 метров.

В это время майор продолжал отклонять штурвал от себя, из-за чего самолет на отметке 231 метр перешел на снижение. "Ух, е-мое!" - отреагировал на происходящее штурман. Самолет стал по 6-8 м/с терять высоту, сработала сирена, предупреждающая экипаж об опасном сближении с поверхностью, в кабине замигало соответствующее красное табло, однако никто из летчиков не обратил на это внимания. Штурман в этот момент задал риторический вопрос с использованием нецензурного слова, но не получил ответа.

К этому времени действия командира стали "самоубийственными", отмечает "Коммерсант". Волков резко перевел самолет, шедший в разворот с небольшим правым креном примерно 10°, в крутой левый крен 53°, после чего снижение пошло втрое быстрее.

По данным самописца, на 70-й секунде полета Ту-154 находился в 90 метрах от поверхности воды и каждую секунду опускался еще на 20 метров ниже, продолжая идти с большим левым креном. Исправить такую ситуацию не смог бы даже опытный летчик-испытатель, сочли эксперты.

На высоте 67 метров сработала сигнализация "Левый крен велик". В 34 метрах от поверхности воды командир Волков, видимо пытаясь исправить свою ошибку, повернул штурвал до упора вправо. Несмотря на это, на 73-й секунде полета машина, задев левым крылом поверхность моря, развалилась на части и затонула. В момент столкновения левый крен был около 50°, а приборная скорость - 540 км/ч.

Утомление пилота и ответственность командиров

По мнению экспертов, авиакатастрофе способствовали "эмоционально-физиологическое утомление" командира Волкова, а также отсутствие у него "устойчивых навыков" пилотирования в сложных ситуациях.

Также в комиссии считают, что ответственность за трагедию должны разделить с погибшими пилотами их командиры. Они, по мнению экспертов, нарушили около двух десятков пунктов ведомственных инструкций, предписывающих руководителям военной авиации следить за подготовкой пилотов к полетам, а кроме того, отправили в ответственный рейс "неслетанный" экипаж, собранный в последний момент из разных эскадрилий.

Еще в марте "Коммерсант" сообщал, что причиной крушения Ту-154 могла быть потеря пилотом ориентировки в пространстве, из-за чего он доверился своим инстинктам, проигнорировал показания приборов и направил самолет в пике с креном в 55 градусов. Вестибулярный аппарат "подсказал" пилоту, что машина слишком интенсивно набирает высоту, и летчик начал опускать нос самолета. Также, по всей видимости, у командира было иллюзорное ощущение ухода самолета вправо, что он решил компенсировать поворотом штурвала влево.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что расследование крушения Ту-154 под Сочи завершено. Комиссия экспертов пришла к выводу, что причиной катастрофы была ошибка пилота. Нарушений относительно загрузки самолета, правил его дозаправки и воздействия внешних факторов выявлено не было.

За время расследования трагедии в прессе появлялись различные версии катастрофы. В конце апреля опытный военный летчик, имеющий около четырех тысяч налета командиром экипажа Ту-154, сообщил "Новой газете", что воздушное судно Минобороны РФ могло оказаться под управлением нештатного экипажа. Эксперт предположил, что в кресле второго пилота находился "посторонний" - человек, не обученный и не допущенный к полетам на данном типе самолета, не внесенный в полетное задание офицер, старший по званию и должности.

Еще в середине января источник "Коммерсанта", близкий к следствию, сообщил, что версия о теракте на борту самолета исключена.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел катастрофу 25 декабря, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, в том числе Елизавета Глинка (Доктор Лиза), директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, журналисты, а также 64 участника ансамбля имени Александрова, направлявшиеся на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России. Все они погибли.

От редакции: Летали и мы в Сочи, то есть в Адлер. Полёт не сказать, чтоб утомительный. Для пилотов - тоже. Взлёт в ночное время - тоже не является чем-то сверхординарным даже для "неслётанного" экипажа, там работает больше техника, даже в Ту-154 (а Минобороны не жаловалось на недофинансирование и недомодернизацию по этой линии). Так в чём же дело? Сначала мы узнаём, что этот "дед Мороз крылатый" был "от пуза" переполнен, что конечно же затрудняет маневрирование, особенно на взлёте. Потом из-за того, что рано убранные закрылки показались при подъёме обломков самолёта явной "уликой" - обвинили во всём второго пилота. Теперь - уже командира...

Поражает в этой истории уровень непрофессионализма. Это если командир был трезв. Откуда столько мата в судьбоносный момент? Откуда такая, ещё на взлётной полосе, расстерянность? Не начали ли праздновать "победу в Сирии" слишком рано наши бравые "воины света", ещё до неё не долетев? Но это пока только версия. Обилие мата на взлёте и отсутствие слаженности действий, причём ещё и довольно хамское обращение с экипажем - указывают на алкоголизацию коллектива, причём пропорционально чину. Да и "прозаические вопросы", заданные матом - тоже не свидетельствуют о том, что на столь ответственный вылет Минобороны подобрало лучший экипаж (самолёт вообще мог быть сбит над Сирией, там надо было военных лётчиков сажать за штурвалы). Вот, видимо, главная ошибка Минобороны РФ в том, что Шойгу перед вылетом (как сам делает "вылетая" из Спасской башни) научил не всех успешно креститься. Зато вот заупокойную отслужили по погибшим знатную и попы были отряжены на панихиду высшего пилотажа.

Хотя и рано пока делать выводы, но здесь, как и при падении польского Ту-154 возле Катыни, сыграл решающую роль эмоциональный фон. Орать на коллектив (на любой, но особенно на несущий ответственность за столько жизней) непозволительно никому - алькоголь мог бы немного оправдать командира, но в любом случае - не орал бы, а больше и оперативнее бы думал, не упали бы. В итоге Эти матюги громогласные и самого командира толкнули на панические действия, и закрылки второй пилот убрал невовремя. Есть, над чем задуматься... А Минобороны - ну, там воинство православное, им всем над как-то к царствию Божьему поближе быть, а эти, хряпнувшие водки и вдоволь наматерившиеся - уже там, всё идёт по божьему велению, Шойгу может креститься и дальше.

Д.Ч.

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