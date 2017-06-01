Лукойловский мажор Юсуф Алекперов поднаторел в транспортировке нашей нефти

Сын главы и основного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова, Юсуф Алекперов, покупает железнодорожную компанию «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» (ВПТ), сообщает «Коммерсантъ». Юсуф Алекперов оказался единственным владельцем ООО «ЭКТО», которому ФАС согласовала покупку 60% железнодорожного оператора ВПТ.

В собственности последней находятся 400 цистерн, все их арендует структура «Лукойла» — «Лукойл-Транс», рассказал источник издания и добавил, что ВПТ всегда была связана с «Лукойлом». Официально сделку никто из сторон не прокомментировал.

ВПТ работает с 2003 года, и в 2015 году выручка компании по РСБУ составила 109 млн рублей, а чистая прибыль — 176 тыс. рублей. Сейчас компания набирает сотрудников «в новый стартап» по транспортировке нефтепродуктов автотранспортом.

Юсуфу Алекперову сейчас 27 лет, он окончил Университет нефти и газа и работал на нефтяных промыслах «Лукойла». Сейчас он владеет 0,13% компании и числится среди менеджеров, пишет Ъ. В 2015 году его отец Вагит Алекперов говорил, что его сын «через два-три года в системе компании начнет карьерный рост».

Напомним, журнал Forbes в четверг, 25 мая, представил очередной список наследников богатейших предпринимателей России. В перечень вошли 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов. Таким образом, в рейтинге фигурируют 47 детей бизнесменов. При этом журналисты считали только признанных отпрысков.

Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Будучи единственным ребенком бизнесмена, он может получить в наследство 14,5 миллиардов долларов (годом ранее эта сумма составляла 8,9 миллиарда).

От редакции: "Карьерный рост", отметим, завидный. Надо полагать, что человек с другой фамилией и в другой стране вряд ли бы так "вырос"! А вот в стране, переставшей быть СССР, когда Юсуфу был годик - только в России Путинской такое возможно (впрочем, закладывались основы папашиного капитала уже в 1993-м, при Ельцине и его непосредственном участии - кому не лень, мой новый роман почитайте). Принадлежащая даже по ельцинской конституции народу нефть - давно фактически в частной собственности олигархов, которые продают её на Запад и Восток. А народ только дивится: откуда в 27 лет такой карьерный рост, компания и целая компания в собственности?!

Да вот на вашей, именно на вашей нефти, на том, как вы в 1990-х хреново питались и на прочих ваших экономиях - вот и вырастили "класс эффективных собственников", которые даже компании свои называют по-иностранному, "по мировым стандартам". Так что пока в РФ капитализм - будут такие миллиардеры пухнуть от сверхприбылей, нефтяные компании - передаваться по наследству, ну а экс-советский народ - планомерно вымирать. Зато какие высокие места берёт путинская Россия во всех "соревнованиях" списков "Форбс"! Есть, кем гордиться!

Д.Ч.

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