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Московский листок

Семьсот двадцать детей свели счёты с жизнью за прошлый год в счастливой Путинской России

Опубликовано 01.06.2017 в разделе комментариев 10

дети сырьеваяимперия суицид
Семьсот двадцать детей свели счёты с жизнью за прошлый год в счастливой Путинской России

Такие данные в Международный день защиты детей привела первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, выступая на пленарной сессии Всероссийского родительского форума в Уфе. 

"Появляются новые риски, которые увеличиваются день ото дня... 720 детей в Российской Федерации покончили жизнь самоубийством", - сказала сенатор. 

Таким образом, количество детских самоубийств в 2016 году существенно выросло. Если с 2011-го по 2015 год количество самоубийств стабильно снижалось на 10% в год (с 728 в 2011 году до 460 в 2015-м), то в 2016 году был отмечен резкий рост до 720 самоубийств. То есть по этой статистике Россия резко откатилась на пять лет назад. 

И одной из причин лавинообразного роста детских самоубийств стало распространение в социальных сетях "групп смерти". По данным сенатора, в прошлом году Роскомнадзор выявил и заблокировал 150 таких сообществ в соцсетях. 

Гумерова отметила, что уже принят ряд законов, предусматривающих ответственность за склонение детей к суициду, передает "Интерфакс". При этом она подчеркнула, что "одних законов мало". "Мы сегодня должны заниматься просвещением наших детей, просвещением родительского сообщества", - заявила сенатор. 

Кроме того, по данным Гумеровой, 19 детей погибли за прошлый год в результате увлечения "зацепингом". Роскомнадзор за год обнаружил в соцсетях и прекратил работу 65 групп, посвященных "зацепингу". 

Тем временем дети олигархов, попавшие в рейтинг богатейших наследников в РФ, о самоубийстве и не помышляют.

Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Будучи единственным ребенком бизнесмена, он может получить в наследство 14,5 миллиарда долларов (годом ранее эта сумма составляла 8,9 миллиарда).

Вторая строчка досталась дочери владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. Доля пятилетней Тары, по версии Forbes, составляет 13,2 миллиарда долларов (в 2016 году она составляла 8,2 миллиарда). 

Тройку замкнули дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Дочь предпринимателя Виктория (1992 года рождения) и двухлетний сын (имя не уточняется) могут претендовать на 9,2 миллиарда долларов каждый (данные за прошлый год — 7,2 миллиарда). 

В список (в порядке убывания) также попали дети Алексея Кузьмичева, Сергея Галицкого, Искандера Махмудова, Виктора Вексельберга, Владимира Лисина, Геннадия Тимченко, Андрея Козицына, Виктора Рашникова, Дмитрия Рыболовлева, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Леонида Федуна, Алексея Мордашова, Владимира Потанина, Олега Дерипаски, Германа Хана и Петра Авена.  

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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
.......... . . написал 01.06.2017 16:46
Вероятность снова стать россиянином мала.
.
ну да, а карму пусть Пушкин отрабатывает. будут рождаться снова и снова до полного просветления. и потом, в Росфедерации не так уж плохо - голода нет, воды достаточно, территория большая.
с точки зрения интенсификации размножения населения хорошо бы выдумать новую религию вместо нынешнего некрофильского культа. скажем постулировать в ней следующее - человеку предоставляется возможность реинкарнации в зависимости от количества выращенных им детей.
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(без названия)
зз написал 01.06.2017 16:37
"За что им наказание жить при Путине? "
_______________
Автор, ну зачем же лукавить, да еще так нагло. Лучше бы поскакали снова.
Геноцид населения, причем на Украине он идет более быстрыми темпами, начался с 1991 года. О Путине тогда никто не слышал. Как впрочем, и о "великих древних украх, выкопавших Черное море"...
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(без названия)
Детей жаль написал 01.06.2017 16:27
За что им наказание жить при Путине?
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Дети сердцем чуют
А зачем жить в такой стране в такой период написал 01.06.2017 16:19
После смерти тут же перерождение и следующая жизнь. Можна родиться украинцем и тут же появятся перспективы. А если "бинго" , то можна стать американцем. Или новозеландцем на крайний случай. Не жизнь , а счастье в тропическом раю.
Вероятность снова стать россиянином мала. Судьба не падла и такой жестокой не бывает.
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(без названия)
Рудольф написал 01.06.2017 16:15

Это у ж чересчур. Но сдается, что это только начало
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(без названия)
.......... . . написал 01.06.2017 16:14
хотя цифра около миллиона абортов в год выглядит более правдоподобно.
в общем ущерб от самоликвидаций примерно тот же что и от терроризма - микроскопический.
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(без названия)
Едет Путин по стране на серебренном коне написал 01.06.2017 16:10
Детскими суицидами пусть гордится путинская банда, а не Победой наших дедов.
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(без названия)
........ . . написал 01.06.2017 16:03
720 в год ws 22000 абортов ежедневно
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(без названия)
последнее поколение мартышек написал 01.06.2017 16:01
В России в 2013 году - более 11 000 абортов среди подростков. Глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Елена Мизулина заявила, что в России в 2013 году было совершено 14 тыс. 884 абортов у подростков. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. "Это по численности больше, чем все население города Суздаль. Скажите, пожалуйста, кто гарантирует, что эти девочки не останутся бесплодными, и кто за это будет отвечать? Таким образом мы создаем одни проблемы, а потом их пытаемся решить более дорогими способами", &#8212; заявила Мизулина. "Нам не удалось провести . свое время в этот закон нормы, которые защищали бы детей и родителей. И данный закон разрешает проведение абортов у девочки, достигшей 15 лет без согласия и ведома родителей", - отметила Мизулина.
русские подрастающие шалавы:
https://youtu.be/JB2N1zAFRbY
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(без названия)
жж написал 01.06.2017 15:50
Идет полномасштабный геноцид населения.
Предусмотрительно через соцсети этот процесс намеренно ускоряют, выкашивая молодые, в возрасте потенциальных родителей, поколения.
Т.к. с ювеналкой к этим возрастам уже не подступиться, поздно.
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