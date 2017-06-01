Семьсот двадцать детей свели счёты с жизнью за прошлый год в счастливой Путинской России

Такие данные в Международный день защиты детей привела первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, выступая на пленарной сессии Всероссийского родительского форума в Уфе.

"Появляются новые риски, которые увеличиваются день ото дня... 720 детей в Российской Федерации покончили жизнь самоубийством", - сказала сенатор.

Таким образом, количество детских самоубийств в 2016 году существенно выросло. Если с 2011-го по 2015 год количество самоубийств стабильно снижалось на 10% в год (с 728 в 2011 году до 460 в 2015-м), то в 2016 году был отмечен резкий рост до 720 самоубийств. То есть по этой статистике Россия резко откатилась на пять лет назад.

И одной из причин лавинообразного роста детских самоубийств стало распространение в социальных сетях "групп смерти". По данным сенатора, в прошлом году Роскомнадзор выявил и заблокировал 150 таких сообществ в соцсетях.

Гумерова отметила, что уже принят ряд законов, предусматривающих ответственность за склонение детей к суициду, передает "Интерфакс". При этом она подчеркнула, что "одних законов мало". "Мы сегодня должны заниматься просвещением наших детей, просвещением родительского сообщества", - заявила сенатор.

Кроме того, по данным Гумеровой, 19 детей погибли за прошлый год в результате увлечения "зацепингом". Роскомнадзор за год обнаружил в соцсетях и прекратил работу 65 групп, посвященных "зацепингу".

Тем временем дети олигархов, попавшие в рейтинг богатейших наследников в РФ, о самоубийстве и не помышляют.

Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Будучи единственным ребенком бизнесмена, он может получить в наследство 14,5 миллиарда долларов (годом ранее эта сумма составляла 8,9 миллиарда).

Вторая строчка досталась дочери владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. Доля пятилетней Тары, по версии Forbes, составляет 13,2 миллиарда долларов (в 2016 году она составляла 8,2 миллиарда).

Тройку замкнули дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Дочь предпринимателя Виктория (1992 года рождения) и двухлетний сын (имя не уточняется) могут претендовать на 9,2 миллиарда долларов каждый (данные за прошлый год — 7,2 миллиарда).

В список (в порядке убывания) также попали дети Алексея Кузьмичева, Сергея Галицкого, Искандера Махмудова, Виктора Вексельберга, Владимира Лисина, Геннадия Тимченко, Андрея Козицына, Виктора Рашникова, Дмитрия Рыболовлева, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Леонида Федуна, Алексея Мордашова, Владимира Потанина, Олега Дерипаски, Германа Хана и Петра Авена.

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