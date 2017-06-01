Национальный Лидер подтвердил, что именно он идеолог "трампнашизма"

Владимир Путин назвал своего американского коллегу Дональда Трампа прямым и искренним, пишет Bloomberg.

"Он прямой и искренний человек", - поделился Путин своим мнением 1 июня на встрече с иностранными журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума. "Я считаю, что это преимущество. У него свежий взгляд на вещи", - добавил глава РФ.

Российский президент признался, что ему нравятся такие люди, как Трамп, и он хотел бы улучшить отношения с лидером США. При этом, по мнению Путина, Трампа невозможно отнести к категории обычных политиков.

Путин отметил, что не имел возможности сформировать об американском президенте цельное мнение, потому что он не виделся с Трампом и только говорил с ним по телефону. "Как можно дружить с тем, кого ты не знаешь? Я не думаю, что он может называть меня другом. Мы никогда не видели друг друга в лицо", - пояснил российский лидер. Путин добавил, что не собирается давать Трампу советы, как управлять страной. Кроме того, глава РФ отметил, что не знает, как будут развиваться отношения РФ и США, учитывая "продолжающуюся политическую борьбу" в Вашингтоне.

Напомним, в марте Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что считает Путина "крепким орешком". Между тем выражение tough cookie, которое употребил американский лидер, можно перевести еще и как "парень не промах" или "тертый калач".

Президенты обоих государств должны впервые встретиться на саммите "Большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге в июле.

Ранее 1 июня Путин предположил, что если бы Курилы отошли к Японии, то у США появилась бы возможность размещать там свои войска, а также, что расширение американской ПРО подталкивает к гонке вооружений.

- По-моему, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - прямоте мог бы в иной ситуации и сам третьесрочный президент РФ поучить кого угодно, ведь как метко он бахнул в США находясь "она утонула" про умершую явно не своей смертью подлодку "Курск"? заискивать перед Трампом - наипоследнейшее дело, но в этом плане Путин гордо несёт "линию партии" и свой триколор, со времён Горби позорно-согбенно положение РФ не менялось, а лишь усугублялось, пожелаем Путину многих чпехов на этом, почти молитвенном пути, это ему близко как православному россиянину...

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