Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Национальный Лидер подтвердил, что именно он идеолог "трампнашизма"

Опубликовано 01.06.2017 в разделе комментариев 1

сша сырьеваяимперия трампнаш
Национальный Лидер подтвердил, что именно он идеолог "трампнашизма"

Владимир Путин назвал своего американского коллегу Дональда Трампа прямым и искренним, пишет Bloomberg. 

"Он прямой и искренний человек", - поделился Путин своим мнением 1 июня на встрече с иностранными журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума. "Я считаю, что это преимущество. У него свежий взгляд на вещи", - добавил глава РФ. 

Российский президент признался, что ему нравятся такие люди, как Трамп, и он хотел бы улучшить отношения с лидером США. При этом, по мнению Путина, Трампа невозможно отнести к категории обычных политиков. 

Путин отметил, что не имел возможности сформировать об американском президенте цельное мнение, потому что он не виделся с Трампом и только говорил с ним по телефону. "Как можно дружить с тем, кого ты не знаешь? Я не думаю, что он может называть меня другом. Мы никогда не видели друг друга в лицо", - пояснил российский лидер. Путин добавил, что не собирается давать Трампу советы, как управлять страной. Кроме того, глава РФ отметил, что не знает, как будут развиваться отношения РФ и США, учитывая "продолжающуюся политическую борьбу" в Вашингтоне. 

Напомним, в марте Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что считает Путина "крепким орешком". Между тем выражение tough cookie, которое употребил американский лидер, можно перевести еще и как "парень не промах" или "тертый калач". 

Президенты обоих государств должны впервые встретиться на саммите "Большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге в июле. 

Ранее 1 июня Путин предположил, что если бы Курилы отошли к Японии, то у США появилась бы возможность размещать там свои войска, а также, что расширение американской ПРО подталкивает к гонке вооружений.

- По-моему, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - прямоте мог бы в иной ситуации и сам третьесрочный президент РФ поучить кого угодно, ведь как метко он бахнул в США находясь "она утонула" про умершую явно не своей смертью подлодку "Курск"? заискивать перед Трампом - наипоследнейшее дело, но в этом плане Путин гордо несёт "линию партии" и свой триколор, со времён Горби позорно-согбенно положение РФ не менялось, а лишь усугублялось, пожелаем Путину многих чпехов на этом, почти молитвенном пути, это ему близко как православному россиянину...

Новости по теме:

Путин разрешил туркам работать в России

Путин пока не решил, пойдет ли на следующие выборы президента России

Национальный Лидер объявил декаду детства в стране, где государству не на что лечить детей

Альфа-банкиры собираются засудить журналистов за упоминание себя в скандальном "русском досье"

В приоритетах сырьевой империи - подавление любых волнений, здоровье и разум нации подождут



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик787 написал 01.06.2017 17:36
у карликового Самца перегорели предохранители?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин поздоровался с богом
Путин поздоровался с богом
01.06.2017
"Калибры", помидоры, арабское НАТО и ТРАМП
"Калибры", помидоры, арабское НАТО и ТРАМП
01.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Первый президент постмайданной Украины закончит войну в Москве: может, в наручниках (2)
Национальный Лидер подтвердил, что именно он идеолог "трампнашизма" (1)
Семьсот двадцать детей свели счёты с жизнью за прошлый год в счастливой Путинской России (11)
Лукойловский мажор Юсуф Алекперов поднаторел в транспортировке нашей нефти (1)
Командир Ту-154 Минобороны был пьян, скорее всего, и своим матерным криком ввёл экипаж в панику (28)
Трамп забил на экологию (5)
Дорогие россияне вняли урокам капитализма: труд невосершеннолетних считают нормальным (10)
Россия опустилась в рейтинге конкурентоспособности экономики (5)
"Он вам не Барак". Обама купил себе новый дом в Вашингтоне (0)
Более трёхсот исторических зданий попали под "ковш" реновации, включая детские сады (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Избран Междунарoдный Oрганизациoнный Кoмитет 19-гo Всемирнoгo Фестиваля Мoлoдежи и Студентoв
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Не верим !
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт такие у нас тут страсти на пляжу
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Что с боеприпасами?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss