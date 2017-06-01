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Московский листок

Первый президент постмайданной Украины закончит войну в Москве: может, в наручниках

Опубликовано 01.06.2017 в разделе комментариев 2

украина днр лнр ато евромайдан
Первый президент постмайданной Украины закончит войну в Москве: может, в наручниках

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов во время поездки в Донецкую область пошутил, что конфликт в Донбассе завершится, когда украинские войска возьмут Москву. Видеозапись с этим заявлением чиновник опубликовал в четверг, 1 июня, у себя на странице в Facebook. 

Во время визита в Донбасс Турчинов посетил Марьинку и Красногоровку и осмотрел позиции украинских военных, сообщает РИА "Новости". Отвечая на вопрос, когда закончатся военные действия на востоке Украины, глава СНБО сказал: "Когда Москву возьмем, тогда и завершится". 

На записи видно, как Турчинов осматривает позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также осведомляется о поставках боеприпасов и продовольствия. Кроме того, глава СНБО через бинокль оглядел позиции противника. В подписи к ролику говорится, что "международное сообщество должно дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск и их кремлевских кураторов".

С полуночи 1 июня в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, сообщает "112 Украина". Стороны конфликта договорились о нем накануне. Намерение соблюдать "режим тишины" выразили как украинские военные, так и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

Командирам всех уровней ВСУ было отдано распоряжение 1 июня не открывать огонь. "Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения подразделения Вооруженных сил Украины будут в любой момент готовы применить оружие", - говорилось в сообщении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 

В середине апреля Турчинов сказал в интервью Украинской службе BBC, что украинские военные должны "метр за метром" продвигаться на восток страны, чтобы "не проскочить границу". 

В сентябре 2014 года в прессе появились сообщения, что президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу якобы сказал, будто при необходимости российские войска могли бы взять Киев всего за две недели. В Кремле после этого заявили, что слова российского лидера были вырваны из контекста и имели другой смысл, а также предложили опубликовать запись этого разговора.

Напомним, не только с войной, но и  с обменом пленными между РСФСР и УССР тоже всё не слава богу - взаимопонимания нет. В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который вместе с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко ездил в самопровозглашенную Донецкую народную республику проверить условия содержания пленных.

Рубан был задержан на контрольном пункте "Марьинка", его опрашивают уже несколько часов. Источник "Новой газеты" утверждает, что после общения с сотрудниками СБУ правозащитник будет отпущен, однако его лишат права посещать территории Донбасса, контролируемые сепаратистами. Представители СБУ также заявляют о намерении допросить Савченко.

Информационное агентство РИА "Новости Украина" сообщало о задержании Рубана со ссылкой на источники в "Офицерском корпусе". В организации сделали вывод о задержании своего руководителя, поскольку с ним в течение нескольких часов отсутствовала связь. Позднее журналистка "Громадьске радио" Ирина Сапман со ссылкой на источники в силовых структурах рассказала в Facebook о задержании Рубана.

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Всего комментариев к статье: 2
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Шурке Дурчинову
Русский Иван написал 01.06.2017 18:11
Приди и Возьми.
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эх писатели...
Калькулятор написал 01.06.2017 18:05
"с обменом пленными между РСФСР и УССР тоже все не слава богу - взаимопонимания нет."
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