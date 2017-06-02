Голодовка деревни Манушкино

1 июня 2017 года в День защиты детей жители деревни Манушкино Чеховского района Московской области начали голодовку.

Причиной стал геноцид местного населения.

Уже много лет люди бьются за закрытие Кулаковского полигона ТБО, который работает незаконно.

Помимо этого свалка захватила и уничтожила прилегающие земли лесфонда; озера, которое было засыпано мусором. В санитарной зоне оказалась манушкинская школа, на что чиновники закрывают глаза.

Кто только не попиарился на Кулаковском полигоне, кто только не обещал закрыть его: и областные депутаты, и депутаты Госдумы, и сам губернатор Воробьев. О Кулаковском полигоне даже докладывали президенту Путину на конференции ОНФ.

А толку ноль!

Губернатор Воробьев, зампред правительства МО Чупраков, министр экологии Коган, вместе с провластными экологами, кричали на каждом углу, что в конце 2017 года полигон будет закрыт, а на его месте появится парк или горнолыжный спуск.

А после нанесли очередной удар по жителям, решив разместить возле Манушкино - КУРТ-21!

В Правилах землепользования и застройки поселения, под этой аббревиатурой скрывается: территория по комплексному и устойчивому развитию, а на месте Кулаковской свалки, появится огромный по площади объект высотой 3 этажа, с потенциальной численностью рабочих в 560 человек. Причем на обслуживание этого объекта потребуется 10,4 Гкал/час! И 2220 кВт электроэнергии!

А, проще говоря, это мусоросжигательный завод.

«С целью погасить социальную напряженность в Чеховском районе, связанную с незаконной работой Кулаковской свалки в преддверии выборов в Госдуму в 2016 году и грядущих президентских выборов в марте 2018 года, нам "кинули кость" о закрытии свали в конце декабря 2017 года, начале ее рекультивации и недопущения размещения каких бы то ни было объектов, и многие жители эту наживку проглотили. Поверили или захотели поверить в это чиновничье вранье», - говорят о происходящем жители Манушкино, терпение которых лопнуло.

Итогом многолетней лжи и фикций, стала голодовка жителей Манушкино, которые, пытаясь спасти своих детей, требуют немедленно закрыть полигон ТБО Кулаковский и остановить геноцид местного населения.