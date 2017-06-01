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Московский листок

Проспект Ватутина переименовали в честь гауптмана Шухевича. На Украине нет фашизма

Опубликовано 01.06.2017 автором Андрей Манчук в разделе комментариев 0

украина фашизм майдан
Проспект Ватутина переименовали в честь гауптмана Шухевича. На Украине нет фашизма

Киевский городской совет переименовал проспект генерала Ватутина, который руководил операцией по освобождению Киева, в честь гауптмана абверовского батальона "Нахтигаль" и 201-го шуцманшафт батальона Романа Шухевича.

"Участники заседания приветствовали решение аплодисментами и криками "Слава Украине – Героям слава". Присутствовавший на сессии сын Шухевича, народный депутат Юрий Шухевич поблагодарил депутатов Киевсовета, отметив, что столица избавилась от очередного "родимого пятна большевизма".

Одновременно с этим киевсовет проголосовал за "предоставление военнослужащим добровольческих батальонов социальных прав и гарантий от городских властей". Представители этих батальонов, на всякий случай, лично явились в зал в камуфляже, чтобы проконтролировать ход этой демократической процедуры.



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