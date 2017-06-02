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Московский листок

"Зенит-Арена-2"? Их пора остановить!

Опубликовано 02.06.2017 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о планах свихнувшейся «элиты» строить второй стадион «Зенита» в СПб. Грань алчности и тупости перейдена.



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