"Зенит-Арена-2"? Их пора остановить!

Как вы относитесь к реновации?: Варианты ответов: Я живу в пятиэтажке и против реновации Я живу в пятиэтажке и за реновацию Я живу в пятиэтажке и пока не сформировал мнения Я не живу в пятиэтажке и против реновации Я не живу в пятиэтажке и за реновацию Я живу в пятиэтажке и пока не сформировал мнения Результаты