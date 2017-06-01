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Московский листок

Путин сам решил, когда и как его переизбирать, без открепительных

Опубликовано 01.06.2017 в разделе комментариев 0

выборы силовигархия
Путин сам решил, когда и как его переизбирать, без открепительных

Владимир Путин утвердил изменения в закон о выборах главы государства. В законе среди прочего уточняется процедура назначения президентских выборов в 2018 году, сообщается на сайте Кремля.

В справке государственно-правового управления указывается, что нормы закона "О выборах президента" приводятся в соответствие с нормами закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

"Кроме того, актуализируются положения, касающиеся образования избирательных участков, формирования избирательных комиссий, выдвижения и регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации, финансирования выборов, а также содержащие требования к помещению для голосования", - говорится в справке.

Выборы, как было решено, назначены на день присоединения Крыма. Поправка в закон о выборах президента устанавливает, что, "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".

По действующему закону выборы президента России проходят во второе воскресенье марта. В 2018 году оно совпадает с рабочим днем ввиду переноса выходных дней из-за празднования 8 марта. Третье же воскресенье марта приходится на 18-е число, четвертую годовщину подписания указа о присоединении Крыма.

Коммунисты в апреле указывали, что перенос голосования на день присоединения Крыма даст Владимиру Путину, если он примет участие в выборах, лишние 2%, что не повлияет на ход выборов, но они нужны для отчетности администрации президента: "Для политического процесса 71% или 69% не имеют никакого значения - это бюрократические игрища: хочет играться - пусть играется".

Ранее эту идею поддерживал председатель Госдумы Вячеслав Володин: "Это - воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, - это очень хорошо".

Путин в интервью Le Figaro сообщил, что о его участии в выборах "пока рано говорить". В Кремле ранее заявляли, что действующий президент не думает над этим, а предвыборной кампании не ведется, хотя в качестве кандидата СМИ его называют давно, а администрация президента запустила кампанию по дискредитации его оппонентов.

Путин отменил открепительные удостоверения

Важное изменение подписанного пакета - отмена открепительных удостоверений на выборах и возможность голосовать не по месту регистрации, а там, где находится гражданин РФ.

Избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном ЦИК, передает РИА "Новости".

Избиратель, подавший заявление, исключается из списка избирателей по месту своего жительства. Он может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном участке.

При этом срок подачи заявления устанавливается ЦИК России в пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени накануне дня голосования.

Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта - временного удостоверения личности).

Заявление также может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком, уточняет "Интерфакс".

Устанавливается право наблюдателя знакомиться со сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

Наблюдатели могут производить в помещении для голосования (с того места, которое определено председателем участковой избирательной комиссии) фото- или видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря участковой избирательной комиссии.

От редакции: А вот отмена открепительных талонов - явное наступление на права избирателей. Ведь раньше можно было чётко, не имея графы "против всех" доказать, что ты не голосовал, не участвовал в легитимации сохранения правящим классом командных позиций - мы даже кампанию такую провели - "Я не голосовал" в 2008-м, можете ознакомиться с её результатами. Поскольку сканы все выкладывали тотчас... Но Путин и эту свободу забрал - хоть за муху, а голосуй. Нужна как воздух явка ворам, силовиагрхии...

Д.Ч.

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